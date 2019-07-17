«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет

Экс-участник «Дома-2» — Роман Третьяков — пришел на шоу, в котором снималась Ольга Бузова. Много лет назад на телестройке у молодых людей закрутился бурный роман. Однако спустя три года отношений молодой человек бросил певицу и ушел с проекта.

Теперь, когда Бузова стала популярной артисткой с миллионным состоянием, Третьяков захотел встретиться с ней лицом к лицу на шоу. Однако сам звезда «Дома-2» отрицает, что пришел ради свидания с бывшей возлюбленной. По его словам, он решил принять участие в проекте только из уважения к его создателю — Саше Гудкову. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Я предпочитаю никак не комментировать то, что касается Бузовой. Меня просто пригласили принять участие в шоу, и я дал согласие» , — утверждает Третьяков.

Сама Ольга Бузова не очень обрадовалась появлению на съемочной площадке такого призрака из прошлого, как Роман Третьяков. Она даже не поздоровалась с экс-бойфрендом. А потом и вовсе заявила, что не очень отчетливо его помнит.

«Мне кажется, мы были знакомы. Давно, очень давно» , — высказалась артистка.

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После съемок Роман Третьяков опубликовал в Instagram фотографию с Александром Гудковым. Под снимком фанаты Бузовой высмеяли звезду «Дома-2».

«Блин, это такой стрем. Девушка, которую ты когда-то бросил, посчитав, что она недостаточно хороша для тебя, теперь главная звезда страны. А ты подносишь ей морковку»;

«Зачем пиариться за счет Бузовой? Она звезда, а Рома никто на ее фоне!»

«Она — Ольга Бузова с 16 миллионами фолловеров и контактами Киркорова. Зря ты ее бросил», — высказались подписчики Третьякова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова не сдержала эмоций при виде гроба.