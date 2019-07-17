Дельфиненок попросил туристов спасти его маму с мелководья — видео

, 13:04 Видео 223

В Италии чуть не погибла целая семья дельфинов — их мать попала на мель.

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Фото, видео : Jorge Sanz / www.globallookpress.com, repubblica.it

Молодой дельфин подплыл очень близко к берегу одного из пляжей Италии. Сначала отдыхающие решили, что малыш просто ласкается и играет с ними. Купальщики удивились такому необычному зрелищу — животное так и льнуло к человеку. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Позже выяснилось, что млекопитающие не забавлялось, а пыталось привлечь внимание людей к беде — его мама застряла на мелководье. Целое семейство дельфинов могло погибнуть у итальянских берегов, потому что малыши не могли уплыть без матери.

Люди не смогли остаться в стороне и откликнулись на настойчивые просьбы маленького дельфина помочь его родительнице. Очевидцы рассказали, как удалось спасти семейство.

«Они сели на мель, потому что их мать попала в беду, но благодаря вмешательству капитана порта они были спасены», — рассказали свидетели инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что научное сообщество выступило против дельфинотерапии для «особенных» детей.

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