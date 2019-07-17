«Меня разносит!» Анита Цой переживает из-за стремительного набора веса

Анита Цой пожаловалась подписчикам Instagram, что не может справиться с лишним весом. Жутко полнеть певица начала не так давно, однако уже сейчас не влезает в концертные костюмы. Звезда весит 75 килограмм при росте 157 сантиметров.
Анита Цой плохо себя чувствует и нервничает из-за того, что толстеет.
Однако артистка нашла и плюсы в том, что набрала вес. Анита Цой рассказывает, что из-за лишних килограммов на лице у нее не осталось ни одной морщинки.
Поклонники знаменитости забеспокоились здоровьем любимицы и начали давать ей различные рекомендации.
«Конечно, не охота полнеть. А что говорят врачи? Может быть это гормоны?»
«Может, стоит к Елене Малышевой обратиться? Она специалист в этом деле»;
«Возможно, к эндокринологу обратиться нужно?» — переживают подписчики.
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Однако среди фанатов Аниты Цой были и те, кто посоветовал артистке спустить все на тормозах и «не париться» по поводу лишнего веса.
«Нужно принимать себя такой, какая есть! И будет счастье. Вы очень позитивная, хорошо выглядите. Думаю, многие просто не заметят ваши лишние килограммы»;
«Это нормально для женщин в определенном возрасте. Потеряете стройность — обретете соблазнительную пухлость. Я — забила»;
«Не надо идти против своей природы. Вам и так идет», — заявляют фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой рассказала о пластических операциях и «уколах красоты».