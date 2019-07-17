«Меня разносит!» Анита Цой переживает из-за стремительного набора веса

Анита Цой пожаловалась подписчикам Instagram, что не может справиться с лишним весом. Жутко полнеть певица начала не так давно, однако уже сейчас не влезает в концертные костюмы. Звезда весит 75 килограмм при росте 157 сантиметров.

«Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! При этом у меня много сил, сижу на ПП, много двигаюсь: пою, танцую и занимаюсь спортом» , — рассказывает артистка.

Анита Цой плохо себя чувствует и нервничает из-за того, что толстеет.

«Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы!» — поделилась певица.

Однако артистка нашла и плюсы в том, что набрала вес. Анита Цой рассказывает, что из-за лишних килограммов на лице у нее не осталось ни одной морщинки.

Instagram @anitatsoy