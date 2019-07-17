«Меня разносит!» Анита Цой переживает из-за стремительного набора веса

, 18:18 Фото 25

Певица стала весить 75 килограмм при росте 157 сантиметров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anitatsoy

Анита Цой пожаловалась подписчикам Instagram, что не может справиться с лишним весом. Жутко полнеть певица начала не так давно, однако уже сейчас не влезает в концертные костюмы. Звезда весит 75 килограмм при росте 157 сантиметров.

«Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! При этом у меня много сил, сижу на ПП, много двигаюсь: пою, танцую и занимаюсь спортом», — рассказывает артистка.

Анита Цой плохо себя чувствует и нервничает из-за того, что толстеет.

«Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы!» — поделилась певица.

Однако артистка нашла и плюсы в том, что набрала вес. Анита Цой рассказывает, что из-за лишних килограммов на лице у нее не осталось ни одной морщинки. 

Instagram @anitatsoy

Поклонники знаменитости забеспокоились здоровьем любимицы и начали давать ей различные рекомендации.

«Конечно, не охота полнеть. А что говорят врачи? Может быть это гормоны?»

«Может, стоит к Елене Малышевой обратиться? Она специалист в этом деле»;

«Возможно, к эндокринологу обратиться нужно?» — переживают подписчики.

Дельфиненок попросил туристов спасти его маму с мелководья — видео

Однако среди фанатов Аниты Цой были и те, кто посоветовал артистке спустить все на тормозах и «не париться» по поводу лишнего веса.

«Нужно принимать себя такой, какая есть! И будет счастье. Вы очень позитивная, хорошо выглядите. Думаю, многие просто не заметят ваши лишние килограммы»;

«Это нормально для женщин в определенном возрасте. Потеряете стройность — обретете соблазнительную пухлость. Я — забила»;

«Не надо идти против своей природы. Вам и так идет», — заявляют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой рассказала о пластических операциях и «уколах красоты».

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +17°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

18:18
«Меня разносит!» Анита Цой переживает из-за стремительного набора веса
18:09
Все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ
17:55
Арестованный экс-супруг Мамаевой стал отцом во второй раз в день решения суда
17:43
Путин наградил экипаж самолета, совершившего аварийную посадку в Уфе в 2018 году
17:30
«Брэдли не любит женщин!» — Анфиса Чехова о разрыве Шейк и Купера
17:24
России известны места размещения ядерных бомб США

Сейчас читают

Близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»
«Гага хакнула Россию!»: в соцсетях недовольны расставанием Купера и Шейк
«Вы хотите нас всех здесь построить?» Зеленскому надерзили в Николаеве — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги