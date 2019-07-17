«Брэдли не любит женщин!» — Анфиса Чехова о разрыве Шейк и Купера

, 17:30 Эксклюзивное интервью 597

Телеведущая прокомментировала громкое расставание звездной пары. По ее мнению, модель могла встречаться с голливудским актером только из-за контракта.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Анфиса Чехова рассказала 5-tv.ru о своих мыслях по поводу громкого расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера. В частности, телеведущая прокомментировала ситуацию с критикой Леди Гаги в Instagram русскими подписчиками.

«Я вчера читала и хохотала от души. У русских людей все хорошо с чувством юмора. Наша национальная черта. Поржать мы любим. Думаю, Гага бы и сама повеселилась, если бы понимала по-русски. То, что творится в ее Instagram — настоящий камеди клаб», — поделилась телеведущая.

По словам Анфисы Чеховой, ситуация с расставанием звездной пары может быть совсем не тем, чем кажется. Известная ведущая и сама нередко сталкивалась с неприятным обстоятельством — «люди очень любят фантазировать».

«Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк по контракту то с одним, то с другим существует. Возможно, надо писать какому-нибудь Рики Мартину гневные сообщения, а не Гаге», — заявила Чехова.

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Анфиса Чехова рассказала — она не смогла бы удержаться на месте Леди Гаги, и ответила бы что-нибудь смешное подписчикам-шутникам из России. Ирине Шейк телеведущая по-доброму завидует из-за сильной преданности соотечественников топ-модели.

«Я бы на месте Ирины Шейк поблагодарила русских поклонников за такую любовь и заботу!» — утверждает телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники недовольны расставанием Купера и Шейк и всерьез решили «затравить» Леди Гагу.

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