«Гага хакнула Россию!»: в соцсетях недовольны расставанием Купера и Шейк

, 13:24 Фото 428

Жители России всерьез решили «затравить» американскую певицу за то, что она якобы увела актера из семьи соотечественницы.

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Фото, видео : Gerber Pictures / www.globallookpress.com, Instagram @ladygaga

Россияне устроили самый настоящий бунт в Instagram американской певицы Леди Гаги после появления слухов о том, что она якобы увела актера Брэдли Купера из семьи соотечественницы — модели Ирины Шейк. Русские пользователи всячески высмеивают артистку, а самые затейливые даже начали «делиться» с Гагой рецептами русских блюд, чтобы она в будущем «не отставала» от Шейк в вопросах кулинарии.

Более того, в Instagram появился специальный аккаунт, посвященный актеру и модели. Там русскоязычные юзеры в шутку собирают «подписи» против американки. Правда, куда эта «петиция» отправится впоследствии, не уточняется.

«Давайте родину свою так же защищать! У нас лес воруют, озера загрязняют. Когда надо, народ способен такие горы свернуть. Люблю, когда мы едины!» — иронизирует в комментариях один из пользователей.

«Господи! Не дай бог Энрике бросит Анютку с детьми!» — добавил другой.

«Гага хакнула Россию! Полстраны ржет и не работает!» — не сдержался еще один юзер.

«Угнала тебя!»: Гарик Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги

Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году и практически сразу завоевали «звание» одной из самых красивых пар в Голливуде. В 2017 году у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Первые слухи о расставании актера и модели появились еще весной, а в июне их, по информации американских таблоидов, якобы подтвердила сама пара.

Предположительно, причиной их расставания стал роман Купера с Леди Гагой. Артисты сблизились на съемках фильма «Звезда родилась» и, возможно, сейчас уже живут вместе. Однако сама певица, комментируя сложившуюся ситуацию, попросила поклонников «отвалить».

Ранее 5-tv.ru публиковал это заявление Гаги.

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