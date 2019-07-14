Бразильский форвард «Спартака» нарвался на критику за фото с березами

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано получил гору негативных комментариев под фотографией в русской народной одежде на фоне березовой рощи.

Футболист поделился снимком на своей странице в Instagram.

«От чего так в России березы шумят?» — иронично подписал публикацию автор.

В комментариях оотметились болельщики «красно-белых», которые были не удовлетворены качеством игры бразильца в первом матче сезона с клубом «Сочи». Вот только самые приличные:

«От чего ты так играешь?»;

«Березы у него шумят видите ли»;

«Классное фото, земеля»;

«Не ждите чуда. Адриано закончился как футболист. Хотя весной еще сможет полгодика постараться и даже несколько голов забьет, чтобы новый контракт выбить, но я надеюсь мы его зимой куда-нибудь отправим».

В первом для «Спартака» матче в российском чемпионате в гости к москвичам приехал дебютант РПЛ ФК «Сочи». «Красно-белые» показали блеклую игру и смогли добиться победы в добавленное время 1:0.

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