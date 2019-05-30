«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы

Первый европейский финал — матч за титул чемпиона Лиги Европы УЕФА сезона 2018\2019 закончился в Баку 29 мая. Финал, так же как и главный поединок грядущей Лиги Чемпионов, получился чисто английским, и за победу боролись лондонские «Челси» с «Арсеналом». Несмотря на «английскую» вывеску, в стартовых составах был лишь один англичанин по паспорту — игрок «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Первый тайм прошел необычайно сдержанно, если не сказать скучно — команды ушли в раздевалки Олимпийского стадиона в Баку с нулями на табло. Из всех событий можно выделить лишь красивый сейв Петера Чеха после удара Оливье Жиру — действия чешского голкипера позволили удержать ворота «Арсенала» нераспечатанными.

Второй тайм оказался более результативным. С первых минут футболисты «Челси» ушли в атаку и забросили в ворота противников четыре мяча. В игре отличились Оливье Жиру, Педро и Эден Азар, принесший команде целых два очка. «Арсенал» ответил голом Алекса Ивоби.

Таким образом, очередным победителем Лиги Европы стал «Челси» из Лондона. Команда обыграла соперников со счетом 4:1. Впереди у любителей футбола еще один английский финал еврокубков — в Мадриде 1 июня встретятся лондонский «Тотенхэм» и «Ливерпуль».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием.