«Никогда не делала»: Анита Цой о пластических операциях и «уколах красоты»

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Вместо «пластики» и ботокса певица использует другие способы поддержания своей красоты.

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Фото, видео: Instagram @anitatsoy

Певица Анита Цой призналась, что в своей жизни не сделала ни одной пластической операции на лице. Вместо этого она предпочитает пользоваться натуральной косметикой, обожает спа-процедуры и старается хорошенько высыпаться. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Анита рассказала, что с годами стала намного больше уделять внимания своей коже, особенно на лице. 48-летняя певица призналась, что если раньше могла позволить себе не смыть косметику на ночь, то теперь такое для нее просто не допустимо.

Многие подписчики отмечают, что Анита выглядит прекрасно даже без косметики, но некоторые недоброжелатели впрямую говорят, что Анита сделала «пластику лица», только скрывает это.

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Между тем, певица призналась, что никаких хирургических процедур со своим лицом не проводила, в том числе, не делала распространенных «уколов красоты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему актриса Дарья Повереннова не делала себе уколы ботокса.

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