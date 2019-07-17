Путин наградил экипаж самолета, совершившего аварийную посадку в Уфе в 2018 году

Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, наградил экипаж аварийного пассажирского самолета авиакомпании Red Wings, совершившего посадку в Уфе с горящим двигателем в 2018 году.

Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортинженер Сергей Лакида награждены Орденами Мужества, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Ларита Мурадова и Руслан Тимербаев удостоены Медалей Нестерова. В опубликованном президентском указе говорится о мужестве и самоотверженности, проявленных при исполнении служебного долга.

22 августа 2018 года пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа — Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания левого двигателя через несколько минут после вылета. На его борту находилось 202 пассажира, их всех эвакуировали невредимыми спустя 7 минут после посадки.

Кроме того, за большой вклад в социально-экономическое развитие Дагестана глава республики Владимир Васильев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Гражданин Польши Леон Фельдгендлер посмертно награжден Орденом Мужества за личное мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти Собибор. Руководитель Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о посмертных наградах моряков-подводников, погибших в Баренцевом море.