Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знаков зодиака

Ноябрь меняет не только погоду за окном, но и условия, в которых находятся наши волосы. На улице становится холоднее, в помещениях начинается отопительный сезон, мы чаще носим головные уборы, а волосы сталкиваются одновременно с сухим воздухом, перепадами температуры и статическим электричеством. Поэтому последний месяц осени — хорошее время не только для очередной стрижки, но и для подготовки волос к зиме.

В какие даты ноября 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Лунный цикл ноября удобно способствует подготовке волос к зиме. До 9 ноября Луна убывает, поэтому начало месяца можно использовать для коррекции длины, удаления поврежденных кончиков и восстановления.

После этой даты Луна начинает расти, открывая самое интересное окно месяца для стрижек, обновления формы и тех, кто хочет быстрее отращивать волосы.

Полнолуние произойдет 24 ноября в 17:53, после чего Луна снова пойдет на убыль.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2026

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Первую неделю ноября не обязательно посвящать серьезным переменам. Луна убывает, поэтому здесь гораздо интереснее работа с уже существующей прической. Можно убрать сухие кончики, освежить контур стрижки и одновременно добавить хороший питательный уход.

Особенно приятно выглядит 6–7 ноября, когда Луна находится в Весах. Эти дни подходят для аккуратной коррекции формы и привычных процедур, если совершенно новый образ пока не входит в ваши планы.

Но главный период ноября начинается после новолуния.

Десятое ноября — один из самых благоприятных дней месяца. Луна начинает расти, поэтому дата подойдет тем, кто хочет освежить прическу и одновременно продолжить отращивание волос. Можно убирать поврежденные кончики, менять длину или начинать постепенный переход к новой форме.

Одиннадцатое ноября также считается благоприятным днем. Хороший вариант для обычной стрижки, легкой коррекции и обновления прически без слишком резких экспериментов.

Двенадцатое ноября — еще одна особенно сильная дата. Луна переходит из Стрельца в Козерог, поэтому день можно использовать для более основательной работы с формой. Хорошо подойдут стрижки, в которых важны аккуратность, четкость и удобство в повседневной укладке.

С 13 по 15 ноября можно продолжать начатые изменения. Эти дни подойдут для поддерживающей стрижки, коррекции длины и постепенного обновления образа.

Шестнадцатое ноября — один из самых интересных дней месяца для тех, кому надоела привычная прическа. Луна находится в Водолее, а сам день отмечен как наиболее благоприятный. Поэтому здесь уже можно позволить себе больше свободы: попробовать новую форму, необычную челку, изменить привычную длину или обсудить с мастером вариант, на который раньше не решались.

Семнадцатое ноября также остается благоприятным. Если хочется перемен, но без слишком радикального преображения, можно выбрать более современную версию привычной стрижки, изменить укладку или добавить новые детали.

Девятнадцатое ноября — еще одна особенно благоприятная дата на растущей Луне. День хорошо подходит для работы с длинными волосами, мягкими формами, слоями и стрижками, которым важно сохранить движение и естественность.

С 20 по 22 ноября Луна продолжает расти. В эти дни можно стричься тем, кто хочет активнее отращивать волосы, корректировать форму и постепенно готовить прическу к зимнему сезону.

Двадцать третье ноября — пожалуй, одна из самых сильных дат всего месяца. Это наиболее благоприятный день на растущей Луне, причем Луна находится в Тельце. Для волос такое сочетание особенно интересно: можно делать полноценную стрижку, работать с длиной, обновлять форму и совмещать посещение парикмахера с уходовыми процедурами.

Если вы давно откладывали поход в салон и хотите выбрать одну действительно удачную дату ноября, 23 число стоит поставить в календарь одним из первых.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2026

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Восьмое ноября — неблагоприятный день. Луна уже подходит к завершению цикла, поэтому серьезные процедуры лучше перенести. Вместо стрижки можно заняться кожей головы, сделать маску или питательный уход.

Девятое ноября наступит новолуние, и этот день также отмечен как неблагоприятный. Особенно не стоит принимать решения о внешности спонтанно. Если вечером внезапно возникло желание отрезать половину длины или самостоятельно сделать челку, лучше сохранить идею хотя бы до следующего дня.

Двадцать четвертое ноября наступит полнолуние. Формально день не относится к неблагоприятным, но для радикальной смены образа я бы его не выбирала. Тем более что буквально накануне, 23 ноября, есть гораздо более удачная возможность сходить к мастеру.

Нейтральные дни для стрижки в ноябре 2026

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

С 1 по 5 ноября можно использовать для привычной коррекции прически, удаления поврежденной длины и ухода. Луна убывает, поэтому особенно хорошо этот период подходит тем, кому хочется, чтобы форма после стрижки сохранялась дольше.

Восемнадцатое ноября находится между двумя благоприятными периодами и подходит для спокойной работы с волосами без кардинальной смены образа.

После полнолуния начинается убывающая Луна. 25 и 26 ноября при этом отмечены как благоприятные дни. Они особенно удобны тем, кому не требуется ускорять рост волос, зато хочется привести в порядок форму и сохранить результат на более продолжительное время.

С 27 по 29 ноября можно посвятить коррекции длины и восстановлению.

Тридцатое ноября снова считается благоприятным днем. Это хороший вариант для последней осенней стрижки, особенно если хочется привести волосы в порядок перед началом зимы, но не планируется кардинальная смена образа.

Когда в ноябре 2026 стричься, чтобы волосы быстрее росли

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тем, кто отращивает длину, стоит использовать период с 10 по 23 ноября, когда Луна растет.

Особенно удачны 10, 12, 16, 19 и 23 ноября. Можно убрать совсем немного длины, освежить кончики и сохранить основную задачу — продолжать отращивание волос.

Когда в ноябре 2026 стричься, чтобы прическа дольше сохраняла форму

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

Для коротких стрижек, каре, челок и других причесок, которые требуют постоянной коррекции, можно использовать убывающую Луну.

В начале месяца подойдут 1–7 ноября, а после полнолуния особенно стоит обратить внимание на 25, 26 и 30 ноября — все три даты являются благоприятными.

Когда можно кардинально поменять прическу в ноябре 2026

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если к концу осени привычный образ окончательно надоел, самое интересное окно — середина ноября.

Для более заметной смены формы эксперт выделяет 12 и 16 ноября. Причем 16 ноября особенно располагает к эксперименту: можно попробовать более современную форму, новую челку, заметно изменить длину или уйти от привычной стрижки.

Девятнадцатое ноября подойдет для более мягкого преображения, особенно если вы носите длинные волосы и хотите добавить им форму и движение.

А 23 ноября можно оставить для красивого, основательного обновления без необходимости делать что-то экстравагантное.

Лучшие даты ноября 2026

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если нужен короткий список, главные даты месяца следующие: