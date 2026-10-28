Долина устала терпеть насмешки: певица намерена судиться из-за мемов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 634 0

Процесс будет вестись непрерывно, защита намерена просмотреть все публикации.

Долина подаст в суд за мемы в свой адрес

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Сергей Пудовкин: мемы и публикации про Долину проверят на оскорбления

Юристы народной артистки России Ларисы Долиной займутся проверкой контента с ее участием, и при выявлении унижений или оскорблений планируется подать судебные иски. Об этом РИА Новости сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

Он отметил, что команда, защищающая интересы исполнительницы, будет непрерывно отслеживать все публикации и мемы, связанные с Долиной. Директор тоже намерен принять участие в этом процессе.

«В случае, если мы увидим незаконное использование этого имени, оскорбление, попытку совершить репутационную диверсию — это касается и фотоматериалов, дипфейков, коллажей — то будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинства», — сказал Пудовкин.

Ранее директор в беседе с 5-tv.ru рассказал о направлении в Басманный суд иска против трех организаций, которые использовали имя и изображение Долиной. Ответчиками стали банк, интернет-магазин и мебельная фабрика. Судебное решение он раскроет после того, как его вынесут.

Кроме того, сама певица заявила, что ей надоел постоянный хейт, с которым она сталкивается в последние годы. По ее словам, обрушившаяся волна критика — это порча. При этом артистка уже не хочет реагировать на выпады извне.

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