Зеленский раскрыл причину звонка Путину, несмотря на протесты «партнеров» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский спустя шесть дней после первого телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что его подвигло обратиться к коллеге.

« Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить ему, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан », — рассказал он в видео, опубликованном в Facebook.

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля. В Кремле отметили, что политики затронули тему работы в «нормандском формате», при этом понимания о необходимости повторного диалога Путина и Зеленского на данный момент нет. В свою очередь Зеленский, по его словам, не увидел в разговоре с Путиным ничего плохого.