Зеленский раскрыл причину звонка Путину, несмотря на протесты «партнеров» Украины

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Первый телефонный разговор президентов России и Незалежной состоялся 11 июля.

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Фото, видео : Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский спустя шесть дней после первого телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что его подвигло обратиться к коллеге.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить ему, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан», — рассказал он в видео, опубликованном в Facebook.

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля. В Кремле отметили, что политики затронули тему работы в «нормандском формате», при этом понимания о необходимости повторного диалога Путина и Зеленского на данный момент нет. В свою очередь Зеленский, по его словам, не увидел в разговоре с Путиным ничего плохого.

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