Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться

Сценические костюмы Ольга Бузова всегда выбирает весьма провокационные — агрессивные аксессуары, как правило, сочетаются с боди, купальниками или ультракороткими платьями. Однако поклонникам, кажется, этот образ уже надоел — новые фото с очередного концерта подверглись жестокой критике, сообщает издание «Утро.ру».

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На снимках, которые певица опубликовала на своей странице в Instagram, Ольга запечатлена в оранжевом боди с латексным поясом для чулок, который крепится к высоким черным сапогам. Под серией фото Бузова анонсировала свой первый концерт в Бишкеке, однако пользователи по большей части заинтересовались ее внешним видом, нежели будущим выступлением.

Instagram @buzova86

«Опять в трусах. Ну сколько можно? Тебе, тетя, давно за 30!»

«Оля, да оденься ты уже наконец!»

«Почему ты всегда на сцену одеваешься как дама легкого поведения?»

«Оля, в Киргизии одежда недорогая. Купи себе уже что-нибудь!» — не удержались подписчики.

Кроме того, многие фолловеры настоятельно посоветовали артистке не выступать в Киргизии в подобном виде, поскольку в стране проживает большое количество мусульман, для которых неприемлем такой внешний вид женщины на публике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет.