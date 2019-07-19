Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

Весы, вы хотите быть чьим-то субботним вечером и воскресным утром. Не соглашайтесь ни на что меньшее. Водолеи, помните о том же. Если вы чувствуете, что определенные отношения не совпадают с вашим высшим я, то стоит поставить себя на первое место. Козероги, вы так усердно трудились, чтобы стать тем, кем вы являетесь сегодня. Так что оставьте за собой право отказать, когда кто-то попросит вас похлопотать или дать в долг.



Овен — гороскоп на сегодня, 19 июля

Думайте о происходящем с вами как о «расширении сознания». А как иначе вы заставите свой мозг думать и действовать по-другому? Экспериментируйте с новыми способами обучения, новыми способами решения проблем и новыми способами обмена своими знаниями с другими. Обратитесь к «сокровищнице» в интернете или возьмите книгу. О, сколько же вам предстоит открыть в процессе!

Космический совет: делайте привычное по-другому.

Телец — гороскоп на сегодня, 19 июля

Сегодня звезды вам рекомендуют четко определять свои цели и преследовать их, как босса, которым вы всегда хотели и должны были быть. Будь знаменосцем перемен, Тельцы. Привнесите позитивный сдвиг в свой мир и мир вокруг вас. Каким вы хотите, чтобы вас запомнили? Примите это к сведению, когда будете делать следующий шаг.

Космический совет: ваша энергичность делает вас неотразимым.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 19 июля

Если вы чувствуете, что застряли в колее, вероятно, так оно и есть. Как вы собираетесь изменить это? Для начала, прекратите отвлекаться на мирское, которое проявляется в попытке переделать самостоятельно все «срочные задания». Посмотрите, кому и что вы можете делегировать. Таким образом, вы сможете направить свою энергию на то, что действительно имеет значение.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что действительно важных вещах.

Рак — гороскоп на сегодня, 19 июля

Обратите внимание на людей из вашего прошлого, которые снова возвращаются в вашу жизнь. Вам предстоит продолжить незаконченный разговор, который должен был состояться данным давно? Может быть это цикл, который уже пора прекратить? Слушайте свою интуицию, Раки! С другой стороны, некоторые из вас могут почувствовать, что есть потенциал для нового старта. На этот раз все правильно. PS: Если вы встретите «знакомого незнакомца», знайте, что за этим стоят звезды.

Космический совет: случайное не случайно!

Лев — гороскоп на сегодня, 19 июля

Вселенная хочет, чтобы вы испытали жизнь финансовой свободы. Что мешает вам привлечь богатство, которого вы заслуживаете? Разбивайте блоки, которые встречаются на пути свободно распространяющегося изобилия. Вот мощное утверждение, которое может сделать вас магнитом для финансового благословения: «Я настроен на энергию богатства и изобилия». Повторите эти мощные слова перед зеркалом или запишите их на листе бумаги.

Космический совет: откройтесь богатству!

Дева — гороскоп на сегодня, 19 июля

Как лучше всего описать ваши отношения? Душевное встречает чувственное. Непостижимая и даже потусторонняя сила любви, которая выводит вас за пределы земного царства. Вам повезло, что в вашей жизни есть человек, который вас любит целиком, а не только отдельные части вас, которые считаются «вкусными»! Если же вы одиноки, то звезды рекомендуют вам вспомнить, а не встречались ли вы недавно взглядом с кем-то особенным? Впрочем, не торопитесь на этот раз. Для более глубокой интимности сначала установите связь вне спальни.

Космический совет: вот любовь, которая прийти в вашу жизнь уже на полпути.

Весы — гороскоп на сегодня, 19 июля

Лучшее еще впереди, Весы. Не позволяйте прошлому вмешиваться в потенциально совершенное будущее. Чудеса произойдут, как только вы поддадитесь течению. Были ли проблемы на фронте работы? Сегодня самое время справиться с этой. Пусть ваше рабочее пространство превратится в пристанище хороших флюидов.

Космический совет: смиритесь с бурным потоком, и пусть жизнь позаботится о вас!

Скорпион — гороскоп на сегодня, 19 июля

Вы вот-вот взорветесь и вас атаковали трудности? Как вы оказались в этой ситуации? Скорпионы, сегодня вам нужно подумать о сверхкомпенсациях за свои усилия. Совет, которые дают вам звезды: «Не работайте до смерти. Стремитесь к устойчивому образу жизни, который дает вам время для восстановления сил и достижения долгосрочной эффективности».

Космический совет: найдите баланс в жизни!

Стрелец — гороскоп на сегодня, 19 июля

Откажитесь от ответственности, Стрельцы! Сегодня может произойти абсолютно все. У некоторых могут произойти случайные встречи, которые, вероятно, откроют дверь в блестящее будущее. Приготовьтесь стартовать, только не упустите момент, действуйте вовремя. Мощная энергия, которой вы обладаете, может даже объединить вас с сильными игроками в отрасли. Станьте послом своего бренда. Не уклоняйтесь от того, чтобы вас видели и слышали. PS: Вы заслуживаете лучшего и настало время его получить.

Космический совет: не пренебрегайте случайными знакомствами.

Козерог — гороскоп на сегодня, 19 июля

Есть идея, от которой вам пришлось отказаться некоторое время назад? Изучите причины этого горького падения. Может быть вы недостаточно верили в себя? Или вам не хватило ресурсов, необходимых для реализации проекта? Сегодня звезды дают вам шанс все исправить, Козероги. Воспользуйтесь возможностью вдохнуть новую жизнь в свой замечательный проект. Космический совет: настала «эпоха Возрождения» на фронте работы.

Водолей — гороскоп на сегодня, 19 июля

Водолеи, помните о том же. Если вы чувствуете, что определенные отношения не совпадают с вашим высшим я, то стоит поставить себя на первое место. Вселенная просит вас сосредоточиться на себе. Найдите время, чтобы заботиться о своем здоровье. Убедитесь, что вы обращаете внимание на информацию от внешних миров, которая поступает к вам и через вас. Путь к просветлению освещается звездами.

Космический совет: пришло время заняться собой.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 19 июля

Если есть одна вещь, в которой вы можете быть уверены, это то, что на вашем пути вас ждут большие перемены. Надежду и исцеление сулят вам звезды, Рыбы. Сегодня вы щедро одарены радостью и удачей. Сегодня вам откроется секрет финансового благополучия. Одарите подарками тех, кто принимал активное участие в вашем путешествии и поддержал вас, чтобы вы оказались там, где вы находитесь сегодня.

Космический совет: вы — магнит для радости и изобилия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 15 по 21 июля.