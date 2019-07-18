«На дорогу смотри!»: Анну Хилькевич отчитали за безответственное вождение авто

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Актриса создала опасную ситуацию на дороге ради нового снимка, считают пользователи сети.

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Фото, видео : Instagram @annakhilkevich

Известная российская актриса Анна Хилькевич привыкла к тому, что под ее публикациями в Instagram регулярно отмечаются хейтеры. Однако после того как звезда сериалов опубликовала новое видео, на нее ополчились даже ее преданные поклонники.

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В ролике, которым Хилькевич поделилась в социальной сети, она позирует мужу в машине. Анна сидит за рулем, а супруг подсказывает ей, как выбрать правильную позу для фото. Критической ситуацию делает то, что автомобиль в это время находится в движении — супруги едут на достаточно высокой скорости.

Поклонники пришли в ужас от безответственности любимой актрисы — ведь малейшее ослабление контроля над обстановкой на дороге в критической ситуации может стоить жизни.

«А потом аварии случаются из-за таких…»

«Достаточно на секунду отвлечь взгляд от дороги, а в это время какой-нибудь ребенок на дорогу выбежит.»

«Капец, а если авария или пешеход?»

«На дорогу смотри!» — негодуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Хилькевич поделилась секретом похудения.

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