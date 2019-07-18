Видео: Шесть человек погибли в ДТП с большегрузом в Приморье

Шесть человек погибли в результате лобового столкновения китайского большегруза и японской легковушки в Приморском крае. Авария произошла на 32-м километре автодороги Артем — Находка — Порт Восточный.

На кадрах видно, что минивэн Toyota Wish от сильнейшего удара о самосвал буквально сплющило и он мало чем напоминает автомобиль.

Трое мужчин и три женщины скончались на месте происшествия. Пострадавший ребенок с серьезными травмами госпитализирован. Полиция выясняет причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места аварии на МКАД, где сбили инспектора ДПС. ДТП произошло ночью 17 июля на 90-м километре Московской кольцевой автодороги.