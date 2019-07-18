Опубликовано видео с места аварии на МКАД, где сбили инспектора ДПС

В сети было опубликованы кадры, на которых запечатлены первые минуты после страшного ДТП на МКАД. Авария произошла ночью в среду, 17 июля, на 90-м километре Московской кольцевой автодороги. Водитель на иномарке сбил инспектора ДПС и дорожного рабочего.

По информации правоохранителей, сотрудник дорожно-постовой службы, закончив оформлять ДТП, убирал элементы ограждения с проезжей части. Именно в этот момент водитель Hyundai, по невыясненной пока причине, сбил инспектора, а также сотрудника ГБУ «Гормост», выполнявшего ремонтные работы на данном участке.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителя Hyundai отправили в отдел полиции. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено в отношении сбившего двух пешеходов сына чиновника.