«Спасибо за советы»: полураздетая Глюкоза рассказала, как обрести счастье

, 9:54 Фото 347

Певицу вновь потянуло на философские размышления.

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Фото, видео : Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза в очередной раз пустилась в философские размышления на тему счастья в одном из постов в Instagram. Артистка решила напомнить поклонникам, что счастье не в материальных благах, а в мелочах.

«Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак», — написала Глюкоза, добавив несколько советов.

Instagram @glukozamusic

При этом публикацию она традиционно сопроводила снимком в полуголом виде — бюстгальтере и юбке.

«Спасибо за советы», — прокомментировал один из пользователей.

«Очень мудро!» — добавил другой.

«Вы не только красивая, но еще и мудрая», — восхитился еще один юзер.

Артистка, в свою очередь, поблагодарила поклонников за комплименты.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза удивила подписчиков фотографией без макияжа.

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