Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.

Как пишет URA.RU со ссылкой на американский таблоид TMZ, поскольку оба родителя живут в Нью-Йорке, они решили, что малышка будет по очереди проводит время с отцом и с матерью. В целом время решено поделить поровну, но поскольку у звезд напряженные графики, длительность промежутков может быть то длиннее, то короче. Документировать свои устные договоренности Шейк и Купер пока не стали.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне устроили в соцсетях настоящую травлю американской певицы Леди Гаги, поскольку именно она, по слухам, стала причиной разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера. Как полагают, роман Купера с леди Гагой начался во время съемок фильма «Звезда родилась», в которых оба принимали участие.