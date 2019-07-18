«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Знаменитости зарегистрировали свои отношения еще осенью 2018 года, когда Регина ждала первенца. А 3 июля 2019 года они сыграли роскошную свадьбу в Италии, куда пригласили друзей и близких родственников.

О своих взаимоотношениях Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали в интервью журналу «ОК!». По словам молодой супруги, в их семье кипят итальянские страсти и за полгода они уже хотели развестись несколько раз. Однако телеведущая сказала, что у нее есть формула, которой ей бы хотелось придерживаться в семейных отношениях, пишут Дни.ру.

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«Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина…» — Регина попросила Влада продолжить фразу.

«Посылаю тебя куда подальше и иду к своим!» — шутливо закончил Топалов.

«Нет. Собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так», — пояснила его супруга.

Телеведущая уверена, что секрет их гармоничных отношений кроется в чувстве юмора. Именно оно, по ее словам, спасет мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу.