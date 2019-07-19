Фото: Выходцев с Нибиру заметили над Кремлем

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Уфологи считают, что корабль пришельцев с Планеты Х демонстрировал свои безграничные возможности над зоной, где запрещены любые полеты.

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Фото, видео : proofofalien.com, YouTube / Zu

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В Москве над самым Кремлем, где, как известно, запрещены любые полеты, несколько дней назад был зафиксирован некий неизвестный объект треугольной формы, в котором внимательные уфологи быстро опознали инопланетный корабль, сообщает LIGAnews.

Сторонники альтернативных научных теорий уверены: пришельцы с легендарной Планеты X, получившей название Нибиру, пытались таким образом продемонстрировать свои безграничные возможности.

YouTube / Zu

Аннунакам (так называют жителей таинственной планеты) прекрасно известно, что центр российской столице неприступен, однако для их корабля не составило проблемы преодолеть все кордоны безопасности. Именно этот факт особенно насторожил специалистов по НЛО, ожидающих смертельной для Земли атаки со стороны Нибиру в самом ближайшем будущем.

Официальных объяснений происхождения замеченного над Кремлем объекта пока не было.

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Ранее, как сообщал 5-tv.ru, уфологи предупредили отдыхающих на курортах юга России о большой вероятности нападения в конце июля выходцев с Нибиру, которые представляют собой рыболюдей.

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