Уфологи предупредили россиян о новой опасности, которая якобы может исходить от самой зловещей планеты — Нибиру. Особенно это предупреждение касается жителей и туристов юга России, подчеркивают сторонники теории заговора, передает Утро.ру. По их обновленным данным, некие обитатели Нибиру решили атаковать полуостров при помощи рыболюдей.

«Эти существа напускают опасный туман над территориями России, который используют как прикрытие для предстоящей высадки», — говорится в сообщении.

Уфологи всерьез уверены, что предстоящее появление рыболюдей, которое якобы произойдет в конце июля, — предвестник апокалипсиса. Однако изначально этим существам нужно «парализовать» как местных жителей, так и отдыхающих.

Ученые, в свою очередь, подобные догадки сторонников теории заговора традиционно не комментируют. Конспирологические версии вокруг планеты Нибиру будоражат общественность долгие годы. Пока не сбылось ни одного предсказания, но версии с каждым разом возникают все более и более фантастические.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги.