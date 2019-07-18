Видео: Обсерватория NASA запечатлела НЛО у самого Солнца

Невероятный момент, когда НЛО размером с планету парит рядом с Солнцем, разглядел на опубликованном NASA видео один из самых известных уфологов Скотт Уоринг.

На кадрах, снятых солнечной и гелиосферной обсерваторией (SOHO), видно, что некий массивный объект продолжительное время находится на очень близком расстоянии от Солнца и не двигается с места, когда его настигает вспышка.

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Как пишет Daily Mirror, Скотт Уоринг считает, что на записи видна лишь задняя часть объекта из-за его ориентации в пространстве и попадающего на него света. Ранее эксперт по НЛО уже видел подобное — объект в пять раз больше Земли выходил из Солнца. В этих наблюдениях Уоринг находит подтверждение своей теории, что наша Звезда может быть пустой внутри и содержать в себе целые системы планет, обитатели которых имеют возможность вылетать на своих кораблях сквозь гигантские «ворота» в поверхности Солнца.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о предположениях знаменитого уфолога. Он считает, что зловещая планета Нибиру — не планета, а корабль пришельцев, который тоже прячется внутри Солнца.