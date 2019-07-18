Режиссер Резо Гигинеишвили женился в третий раз

Российский режиссер Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежда Оболенцева сочетлись браком в четверг, 18 июля, в 15.00 в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Об этом невеста рассказала изданию Tatler.
Сообщается, что Оболенцева вышла замуж в платье от российского дизайнера Яны Расковаловой. Других подробностей торжественной церемонии бракосочетания пока нет.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, гостями на свадьбе этого лета должны стать — Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.
История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось
Их роман стал самой обсуждаемой светской темой 2018 года, когда они впервые появились вместе на открытии фестиваля «Кинотавр».
Для обоих супругов это третий брак. Может быть именно поэтому их история любви достойна эффектного романа.