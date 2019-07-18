Режиссер Резо Гигинеишвили женился в третий раз

Российский режиссер Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежда Оболенцева сочетлись браком в четверг, 18 июля, в 15.00 в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Об этом невеста рассказала изданию Tatler.

Сообщается, что Оболенцева вышла замуж в платье от российского дизайнера Яны Расковаловой. Других подробностей торжественной церемонии бракосочетания пока нет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, гостями на свадьбе этого лета должны стать — Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.

История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось

Их роман стал самой обсуждаемой светской темой 2018 года, когда они впервые появились вместе на открытии фестиваля «Кинотавр».