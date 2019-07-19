«Куда муж смотрит?»: Диана Шурыгина укатила на Бали с другим

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Скандально известная героиня ток-шоу опубликовала фотографию из Азии и породила множество вопросов у подписчиков.

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Фото, видео : Instagram @shurygina_vlog

Еще в конце июня Диана Шурыгина публиковала совместные фотографии с мужем из Турции, а спустя две недели огорошила подписчиков публикацией с острова Бали вместе с незнакомцем.

На снимке скандально известная девушка позирует с молодым человеком на квадроцикле. В подписи к публикации значится лаконичное «💙».

Выяснилось, что спутник Шурыгиной — это 22-летний трейдер Денис. Вот как он подписал свой пост (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.):

«Не позволяйте демонессам похищать ваши души 🔥».

Instagram @shurygina_vlog

Публикации озадачили подписчиков Дианы, ведь ничего не предвещало подобного развития событий:

«Куда муж смотрит»;

«Кто этот крендель?»;

«Вот тебе и любовь с оператором. Сдулся муженек…»

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