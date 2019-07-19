«Куда муж смотрит?»: Диана Шурыгина укатила на Бали с другим

Еще в конце июня Диана Шурыгина публиковала совместные фотографии с мужем из Турции, а спустя две недели огорошила подписчиков публикацией с острова Бали вместе с незнакомцем.
На снимке скандально известная девушка позирует с молодым человеком на квадроцикле. В подписи к публикации значится лаконичное «💙».
Выяснилось, что спутник Шурыгиной — это 22-летний трейдер Денис. Вот как он подписал свой пост (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.):
Публикации озадачили подписчиков Дианы, ведь ничего не предвещало подобного развития событий:
«Куда муж смотрит»;
«Кто этот крендель?»;
«Вот тебе и любовь с оператором. Сдулся муженек…»
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