Фанаты нашли доказательства романа Стаса Пьехи со звездой «Холостяка»

Уже долгое время в сети гуляют слухи о романе поп-исполнителя Стаса Пьехи и бывшей участницы шоу «Холостяк» Ольги Ломакиной. На программу девушка пришла, чтобы побороться за сердце музыканта Егора Крида, однако в эфире передачи призналась, что до этого ей уже разбил сердце один артист. По данным Teleprogramma.pro, Ломакина тогда находилась в отношениях именно с Пьехой — пара распалась из-за измен певца. Впрочем, сам исполнитель опроверг эту информацию.

instagram @olgalomakinaa

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« У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше », — отметил Пьеха.

Сейчас слухи о романе знаменитостей разгорелись с новой силой. Фанаты нашли доказательства того, что звезды снова вместе. В Instagram Пьехи и Ломакиной появились фото и видео, сделанные в Будапеште в одних и тех же местах. Увидев сторис пары, подписчики предположили, что знаменитости вместе отдыхают в Венгрии, однако не хотят афишировать свой роман, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники переживают за состояние Стаса Пьехи.