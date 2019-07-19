«Очень страшно»: Пассажиры рейса Москва — Ереван рассказали о задымлении на взлете

, 5:24 Эксклюзивное интервью 243

По словам людей, инцидент на борту лайнера авиакомпании Nord Wind произошел во время разгона на взлетно-посадочной полосе.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Экстренно эвакуированные пассажиры рейса Москва — Ереван рассказали о задымлении в салоне самолета во время взлета в аэропорту «Шереметьево» ночью в пятницу, 19 июля.

По их словам, инцидент произошел во время разгона на взлетно-посадочной полосе около часа ночи 19 июля.

«Задымило, народ заорал, и он остановился. Он уже все, уже взлетал», — рассказал мужчина.

Женщина с ребенком заявила, что в момент ЧП было «очень страшно».

Директор по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова сообщила, что командир воздушного судна после сигнала о задымление остановил разгон самолета, увел машину с ВПП и остановился. После этого пассажиры покинули борт по надувным трапам. Несколько человек получили травмы при эвакуации. По ее словам, после инцидента были госпитализированы два человека. Всего на борту находились 173 человека и шесть членов экипажа.

В авиакомпании Nord Wind заявили, что причиной эвакуации рейса стал посторонний запах в салоне при разбеге самолета. Представители авиаперевозчика также отметили, что Boeing 737 был в исправном состоянии и прошел все предполетные проверки.

Рейс в Ереван был отложен до 5 часов утра, его выполняет резервный борт. Сообщается, что от полета отказались 28 из 173 пассажиров. К расследованию инцидента в «Шереметьево» уже приступила спецкомиссия «Росавиации».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из московского аэропорта после эвакуации лайнера.

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