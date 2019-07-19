В сети обсуждают возможную измену мужа Глюкозы

, 10:40 Фото 128

По некоторым данным, Александра Чистякова застали в ресторане с «новой» женщиной.

Фото : Instagram @chistrus

В последние дни пользователи соцсетей совершенно неожиданно начали обсуждать возможную измену супруга певицы Глюкозы — Александра Чистякова, пишет «Экспресс газета». У юзеров даже закрались подозрения по поводу того, что вскоре пара распадется. По информации издания, все дело в том, что мужчину заметили в компании эффектной брюнетки в одном из ресторанов. Правда, случилось это еще в начале года.

«Обнимались, миловались. Мадам выглядела, как леди из инстаграма (которые „по вопросам сотрудничества писать сюда…“)», — рассказали очевидцы.

Однако реальных фактов, которые бы доказывали измену Чистякова, у пользователей пока нет. Зато есть множество дополнительных догадок. Например, юзеров озадачивает, что артистка вдруг убрала фамилию мужа из профиля в Instagram и совсем не выкладывает совместные с ним фотографии.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза начала много философствовать на тему семейного счастья.

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В сети обсуждают возможную измену мужа Глюкозы

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