«Сердце выскакивает, ладошки потеют»: Ковальчук о страхе во время полета

, 13:33 Фото 277

Звезда призналась, что до сих пор не может привыкнуть к сильной турбулентности, хотя вынуждена часто передвигаться на самолетах.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Бывшая солистка группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук призналась в Instagram, что каждый раз, заходя в салон самолета, испытывает страх. Несмотря на то, что из-за работы звезда вынуждена довольно часто путешествовать на борту авиалайнера, она так и не смогла справиться со своей фобией.

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В очередной раз столкнуться со своим страхом исполнительнице пришлось во время полета в Юрмалу, где с 18 по 21 июля состоится фестиваль «Лайма Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле. На своей странице в социальной сети светская львица рассказала, как себя чувствует во время полета.

«Вот в самолете практически живу с 18 лет, а все равно не могу привыкнуть к сильной турбулентности, молниям рядом и жестким посадкам. Сердце выскакивает, ладошки потеют, уговоры о том, что это безопасно, спасают только на время», — поделилась артистка.

Instagram @juliakovalchuk

К счастью, самолет Ковальчук приземлился успешно, и уже сейчас певица греется под солнечными лучами в Юрмале, где совсем скоро порадует гостей фестиваля своим выступлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ковальчук сразила фанатов видео, на котором предстала с оголенными плечами и без косметики.

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