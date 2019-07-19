«Сердце выскакивает, ладошки потеют»: Ковальчук о страхе во время полета

Бывшая солистка группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук призналась в Instagram, что каждый раз, заходя в салон самолета, испытывает страх. Несмотря на то, что из-за работы звезда вынуждена довольно часто путешествовать на борту авиалайнера, она так и не смогла справиться со своей фобией.

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

В очередной раз столкнуться со своим страхом исполнительнице пришлось во время полета в Юрмалу, где с 18 по 21 июля состоится фестиваль «Лайма Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле. На своей странице в социальной сети светская львица рассказала, как себя чувствует во время полета.

« Вот в самолете практически живу с 18 лет, а все равно не могу привыкнуть к сильной турбулентности, молниям рядом и жестким посадкам. Сердце выскакивает, ладошки потеют, уговоры о том, что это безопасно, спасают только на время », — поделилась артистка.

Instagram @juliakovalchuk

К счастью, самолет Ковальчук приземлился успешно, и уже сейчас певица греется под солнечными лучами в Юрмале, где совсем скоро порадует гостей фестиваля своим выступлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ковальчук сразила фанатов видео, на котором предстала с оголенными плечами и без косметики.