«Сердце выскакивает, ладошки потеют»: Ковальчук о страхе во время полета

Бывшая солистка группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук призналась в Instagram, что каждый раз, заходя в салон самолета, испытывает страх. Несмотря на то, что из-за работы звезда вынуждена довольно часто путешествовать на борту авиалайнера, она так и не смогла справиться со своей фобией.
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В очередной раз столкнуться со своим страхом исполнительнице пришлось во время полета в Юрмалу, где с 18 по 21 июля состоится фестиваль «Лайма Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле. На своей странице в социальной сети светская львица рассказала, как себя чувствует во время полета.
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К счастью, самолет Ковальчук приземлился успешно, и уже сейчас певица греется под солнечными лучами в Юрмале, где совсем скоро порадует гостей фестиваля своим выступлением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ковальчук сразила фанатов видео, на котором предстала с оголенными плечами и без косметики.