Все погибнет? Пасечник рассказал о мире без пчел

, 17:52 Эксклюзивное интервью 36

Глава национального союза пчеловодов Арнольд Бутов рассказал 5-tv.ru о том, что произойдет с планетой, если на ней не останется пчел.

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Фото, видео : Bernd Wüstneck / www.globallookpress.com, 5-tv.ru, prodmagazin.ru

Российские пчеловоды бьют тревогу: на территории страны резко увеличилась смертность трудолюбивых насекомых. Президент российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов рассказал 5-tv.ru, катастрофой каких масштабов грозит планете исчезновение пчел.

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Прежде всего, прекратится опыление растений, ведь именно пчелы являются основными переносчиками пыльцы. Коснется это, в том числе, и тех растений, которые человек употребляет в пищу — следовательно, людей с исчезновением полосатых насекомых ждет голод.

«Исчезая, растения не смогут участвовать в удобрении почвы. Почва скудеет. Не будет у нас деревьев, кустарников, растений и кормовых культур, которые используются в животноводстве. Погибнет флора и фауна следом», — сообщил Бутов.

Однако предотвратить ужасную картину возможность есть — но для этого нужно обратить пристальное внимание на состояние пчеловодства как отрасли. При этом речь должна идти не об отдельной стране, а о мировом масштабе.

«Нужно проанализировать состояние отрасли и роли пчелы в сохранении экосистемы. Нужна материальная поддержка отрасли, подготовка кадров высшей категории», — перечислил пасечник в беседе с 5-tv.ru.

Кроме того, убежден Бутов, нужно пресечь прикорм и замену меда сахарным сиропом — этот продукт не только не приносит пользы насекомому, но и может серьезно навредить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые призывают людей начать есть насекомых.

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