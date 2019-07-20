«У меня нет стимула!»: Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости

Анфиса Чехова сделала откровенное признание — у нее зависимость от Instagram. Телеведущая постоянно думает о том, чем бы удивить своих подписчиков. Она уже не знает, что сфотографировать и что написать, чтобы порадовать фолловеров.
По словам Анфисы Чеховой, вдохновение для новых постов в социальной сети приходит к ней только в путешествиях. Ведущую также обижает тот факт, что подписчикам не нравится контент, который она публикует, находясь в Москве.
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Поклонники Анфисы Чеховой в корне не согласились с ее позицией. Во-первых, фанатам интересно наблюдать за буднями артистки в Москве. А во-вторых, им нравится ее честный контент.
«Мне нравятся ежедневные сторис о жизни, о том, что делаете. Интересно смотреть ваши наряды и всякие стильные штучки»;
«Очень интересно, все абсолютно. Понимаю, что в Москве идут будни, ну, и что! Это же так здорово, читать ваши посты!»
«Посмотрела ваш московский отчет. Что ели, смотрели, в чем пошли… Интереснее любых путешествий! Для нас очень ценна ваша искренность и открытость, от красивых постановок устали!» — уверяют звезду подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова прокомментировала разрыв Шейк и Купера.