«У меня нет стимула!»: Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости

Анфиса Чехова сделала откровенное признание — у нее зависимость от Instagram. Телеведущая постоянно думает о том, чем бы удивить своих подписчиков. Она уже не знает, что сфотографировать и что написать, чтобы порадовать фолловеров.

«У меня нет никакого стимула писать дальше. Может, мне сделать паузу? Заодно и от insta-зависимости избавлюсь. А то 25 часов в неделю сидеть в Instagram — это too much», — поделилась проблемой знаменитость.

По словам Анфисы Чеховой, вдохновение для новых постов в социальной сети приходит к ней только в путешествиях. Ведущую также обижает тот факт, что подписчикам не нравится контент, который она публикует, находясь в Москве.

«Мои ежедневные дела и работа не вызывают у вас интереса, судя по лайкам. В купальнике по улицам столицы не походишь. Вас ведь все время нужно чем-то удивлять, а в моей обычной московской жизни нет ничего удивительного. Вот и получается, пишу о том, чем занимаюсь в течение дня, а вашей энергии, в виде коментов и лайков, облезлый кот наплакал!» — сетует на фолловеров звезда.

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Поклонники Анфисы Чеховой в корне не согласились с ее позицией. Во-первых, фанатам интересно наблюдать за буднями артистки в Москве. А во-вторых, им нравится ее честный контент.

«Мне нравятся ежедневные сторис о жизни, о том, что делаете. Интересно смотреть ваши наряды и всякие стильные штучки»;

«Очень интересно, все абсолютно. Понимаю, что в Москве идут будни, ну, и что! Это же так здорово, читать ваши посты!»

«Посмотрела ваш московский отчет. Что ели, смотрели, в чем пошли… Интереснее любых путешествий! Для нас очень ценна ваша искренность и открытость, от красивых постановок устали!» — уверяют звезду подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова прокомментировала разрыв Шейк и Купера.