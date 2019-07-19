«Слабонервным не смотреть»: Максакову не узнали после пластических операций

, 19:11 Фото 653

Новое фото Станислава Садальского с артисткой привело поклонников в ужас.

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Фото, видео : © РИА Новости / Евгения Новоженина, Instagram @stassadal

Советский и российский актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram фото с актрисой Людмилой Максаковой, с которой дружит на протяжении долгих лет. Снимки со звездой советского кинематографа не редкость для Instagram артиста. Он не раз восхищался красотой своей коллеги по сцене и признавался ей в любви, пишет KP.RU. На этот раз Садальский решил оставить под публикацией философскую подпись.

«Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою», — написал он.

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Instagram @stassadal

Подписчики проигнорировали комментарий артиста, зато его снимок с Максаковой спровоцировал бурные обсуждения в сети. Вместо умиления, фотография у фанатов вызвала ужас. Они были шокированы тем, как актриса изменилась за несколько лет, причем не в лучшую сторону.

По мнению большинства поклонников, в этом виноваты не годы, а пластические операции. Пользователи признались, что понимают стремление знаменитостей омолодиться при помощи уколов красоты, но фолловеры уверены: от этого внешность только портится, и, если бы Максакова принимала себя такой, какая она есть, в 78 лет она бы выглядела на зависть многим.

«Годы все на лице еще больше, даже прибавились».

«Ужас какой! Слабонервным не смотреть! Совсем потеряла свое лицо! Уродство».

«Максакова переборщила с пластикой».

«Ужас ужасный! Не лицо, а маска после пластических операций. Какой смысл? Возраст остался, а лицо чужое!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оперная дива Мария Максакова рассказала о своей матери. 

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