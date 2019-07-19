Алексей Панин опубликовал видео 11-летней дочери с сигаретой

Алексей Панин, известный своими скандальными, а порой откровенно порнографическими, постами в соцсетях и нестандартными методами воспитания дочери, в очередной раз возмутил общественность, опубликовав на своей странице в Instagram видео 11-летней Ани с сигаретой в руке.

«Комментарии по поводу сигареты оставляйте под предыдущем постом», — отослал артист возмущенных подписчиков.

В предыдущем посте оказалась вдохновившая Панина на эпатаж с девочкой фотография последнего российского императора Николая II. На ней монарх угощает папироской одну из своих дочерей, явно не достигшую совершеннолетия.

«Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем Добра!», — написал актер под снимком.

Instagram @alexey_panin_official

Подписчики, похоже, уже перестали удивляться выходкам Алексея и обсуждают увиденное довольно вяло.

«Алексей, только это совсем не повод курить с Аней»

«Вы идиот?»

«Это стеб опять. В сторис Аня не курит, а просто стоит с сигаретой в руке. На следующем кадре, эта сигарета в руке у Алексея!»

«Да она не курит, сто пудов».

«Ужас. Я бы руки оторвала».

«Ну тогда о вреде курения мало что знали. Но блин, это все равно хреново выглядит!»

«А есть еще картина Иван грозный убивает сына…»

«Панин не оставил шансов вырасти девочке нормальным человеком, жаль», — пишут комментаторы.

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Вот уже несколько лет Аня живет с отцом. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева делили дочь, устраивая драки, дебоши и похищая девочку друг у друга.