Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

Рыбы, для вас эти выходные — возможность исследовать близость на более глубоком уровне и испытать любовь, которая выходит за границы времени и пространства. Близнецы, пробудите в себе богиню-природу. Стрельцы, связь с вашим духовным началом остается в приоритете.



Овен — гороскоп на сегодня, 20 июля

«Любовь в чистом виде — это разделение радости. Она ничего не просит взамен, ничего не ожидает; следовательно, как вы можете чувствовать себя обиженным?» Высказывание одного великого индийского мудреца должна разбудить вас, Овны. Забудьте свое представление о том, как выглядит любовь, и примите ее в чистом виде. Остерегайтесь привязанностей, которые не позволяют вам испытать непостижимое. Правда в том, что вы двое, возможно, даже не будете существовать завтра в жизни друг друга. Должно ли это удерживать вас от переживания того, что предлагает вам настоящее?

Космический совет: поднимитесь над своей трехмерной реальностью, чтобы испытать любовь в ее самой трансцендентной форме.

Телец — гороскоп на сегодня, 20 июля

Думайте о происходящем как о метафорическом конце тьмы, который забирает все ложное в ваших отношениях. Существуют ли определенные модели, которые мешают вам испытать любовь в ее самой непостижимой форме? Привязанности, которые мешают вам достичь состояния Будды? Луна предоставляет вам прекрасную возможность отпустить все, что больше не служит вам.

Космический совет: отпустите все мнимое в ваших отношениях.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 20 июля

Близнецы, вы Фрейя. Вы Венера. Вы Афродита. Вы Исида. Вы сделаны из той же космической субстанции, что и богини в небесных сферах. Не позволяйте никому заставлять вас чувствовать себя иначе и порицать вас за то, что вы ставите себя на первое место. К чему призывает вас этот этап вашей жизни: к еще большей любви к себе. Обратитесь к ритуалам и практикам, которые напомнят вам о вашей истинной природе.

Космический совет: поставьте себя на первое место.

Рак — гороскоп на сегодня, 20 июля

«Один шаг вперед, два шага назад» никогда не будет веселым, если его не практиковать на танцполе. Хватит говорить о других, Раки. Они всего лишь зеркало, отражающее ваше собственное существо. Начните с понимания того, где вы находитесь в этих отношениях. Что если ясность является ключом к разрушению старых моделей?

Космический совет: поймите, где вы находитесь!

Лев — гороскоп на сегодня, 20 июля

Почему об отдыхе говорят с таким пренебрежением, когда он жизненно важен как для нашего благополучия, так и для продуктивности? Постарайтесь не плыть против течения сегодня. Не сопротивляйтесь жаркому роману с вашей кроватью, если того велит вам ваш организм. Или посмотрите, как вы можете преобразить ваш досуг. Коврик для йоги на свежем воздухе поможет вам освободить место для правильной Ци.

Космический совет: возьмите свой коврик для йоги на свежем воздухе.

Дева — гороскоп на сегодня, 20 июля

«Сначала любовь должна родиться в глубочайшем ядре вашего существа. Это уровень одиночества, счастья в одиночестве, радости одиночества. Это уровень молчания». Эта известного философа о любви, чтобы разбудить вас, Девы. Вы искали любовь не в тех местах? Вы искали подтверждения от других? На этой неделе оттачивайте искусство обращения внутрь себя и отыщите эту реку любви там. Вы обнаружите, что в мире нет большей радости.

Космический совет: отыщите реку любви внутри себя.

Весы — гороскоп на сегодня, 20 июля

Ежедневное напоминание, Весы: не отдавайте всего себя тому, для кого вы просто один из вариантов. Что если вы оставите себе всю любовь и внимание, которые вы изливали на других? Вы встанете на путь создания совершенно иной жизни для себя. Ваши мечты и видения требуют вашего пристального внимания. Сделайте их приоритетом. Использование вашего высочайшего потенциала поможет значительно расшириться вашей империи.

Космический совет: возведите в приоритет свои мечты.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 20 июля

Вы целитель, ведьма и сосуд для магии. Вы луч надежды в темном царстве. Прикоснитесь к собственным дарам, Скорпионы. Настройтесь на более высокую частоту. Помните, вы не всегда можете облегчить окружающим их ношу, но вы можете заставить их чувствовать себя услышанными. Сегодня пусть сострадание будет секретным ингредиентом во всех ваших разговорах.

Космический совет: разбудите своего внутреннего целителя.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 20 июля

Независимо от нашей наружности, мы объединяем в себе мужскую и женскую энергию (привет, инь и ян!). То, на чем ваше Высшее Я хочет, чтобы вы сосредоточились сегодня: воссоединение с сознанием богини. Часть вас, которая творит. Часть, которая питает. Часть, которая течет. Есть ли ритуал, церемония или духовная практика, которые заставляют вас чувствовать себя «сопричастным»? Вроде субботней вечеринки, которую вы хотите провести на своей крыше.

Космический совет: воссоединитесь с сознанием богини.

Козерог — гороскоп на сегодня, 20 июля

Мы оставляем старые парадигмы позади. Мы отпускаем то, что не добавляет ценности сценарию, который мы собираемся написать. Что это значит для вас, Козероги? Отношения, которые продолжали существовать после истечения срока годности? Если они отнимают у вас больше, чем дают вам, вы точно знаете, что вам нужно делать. Пробудитесь для новых путей, которые открываются перед вами в этот момент. Космический совет: время отпустить то, что не добавляет ценности новому сценарию.

Водолей — гороскоп на сегодня, 20 июля

Это нормально, изменить свои приоритеты. Это нормально, изменить ход вашей жизни. Ваши изменяющиеся убеждения являются доказательством того, что вы преображаетесь со скоростью света. Продолжайте фокусироваться на этом процессе. Найдите минутку, чтобы оценить вашу материальную и нематериальную реальность. Это даст вам ясность, что пора переписать сценарий. PS: не беспокойтесь слишком сильно о том, что теряете — это все часть божественного плана.

Космический совет: умрите, чтобы получить возможность возродиться.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 19 июля

«В настоящей любви нет никаких отношений, потому что нет двух людей, с которыми можно общаться. В настоящей любви есть только любовь, цветение, аромат, плавление, слияние». Проснитесь, Рыбы. Эти выходные для вас — возможность испытать любовь, которая выходит за границы времени и пространства; исследовать близость на более глубоком уровне. Вы сможете остаться в жизни друг друга завтра в той же форме. Но не позволяйте страху удерживать вас от принятия благословения, которое вам предлагает этот момент.

Космический совет: испытайте любовь в ее самой непостижимой форме.

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