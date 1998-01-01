Джастин Бибер страдает от тяжелой депрессии

Близкие друзья канадского музыкального исполнителя Джастина Бибера рассказали, что певец страдает от серьезной депрессии. О проблемах в жизни Бибера сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Как сообщают сразу несколько друзей канадского певца, Джастин чувствует себя уставшим и подавленным. Возможно, это связано с той славой, которая свалилась на музыканта еще в детстве — ему было 16 лет, когда мир услышал хит «Baby» и юноша стал звездой.
Знакомые Бибера поясняют, что депрессия певца не связана с его личной жизнью.
Ранее Пятый канал рассказывал о ссоре Бибера со Снуп Догом.