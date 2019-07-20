«Союз МС-13» стартовал с Байконура — прямая трансляция

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Экипаж из трех человек отправился к Международной космической станции.

Фото : ТАСС / Сергей Савостьянов

Трансляция начнется 20 июля 2019 года в 19.20 по московскому времени.

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» в субботу, 20 июля, в 19.28 стартовал с космодрома «Байконур». К Международной космической станции вылетел экипаж из трех человек: россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Через несколько часов произойдет стыковка корабля с космической станцией.

Командир корабля наш соотечественник — Александр Скворцов. Для россиянина этот полет уже третий по счету. Его итальянский коллега — Лука Пармитано — отправляется работать к звездам во второй раз. А вот американский астронавт Эндрю Морган совершает свое первое космическое путешествие. Об этом сообщает «Российская газета».

«Когда мы вместе, мы работаем лучше, чем по отдельности», — рассказал перед полетом Александр Скворцов.

Экипаж отзывается на позывной «Утесы». Перед стартом команда выбрала талисман, который в открытом космосе станет указателем того, что астронавты находятся в невесомости. Скворцов предложил взять детскую игрушку — утенка «Квака» — ее он использовал в качестве индикатора в своем первом полете.

«Наш девиз — мы все выполняем с искоркой в глазах», — заявил перед стартом Эндрю Морган.

Дата вылета экипажа выбрана не случайно: полвека назад, 20 июля 1969 года Нил Армстронг стал первым человеком, высадившимся на Луне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура.

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