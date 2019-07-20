«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню

Сестра известной российской певицы Ольги Бузовой Анна решила себя попробовать в музыке. Вслед за знаменитой родственницей девушка начала карьеру певицы. На своей странице Instagram Анна Бузова рассказала, что уже записала свой первый трек.
Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу
Начинающая певица призналась, что долго не решалась на такой шаг, поскольку сомневалась в своих талантах, однако, в конце концов, все-таки попробовала себя на новом поприще и отправилась в звукозаписывающую студию, откуда вела прямой репортаж в сторис в Instagram.
Несмотря на то, что сестра ведущей не записывала свое исполнение на камеру и даже не представляла поклонникам текст своей песни, они довольно предвзято отнеслись к увлечению Анны и раскритиковали ее в комментариях. Некоторые даже вспомнили, что сестра Бузовой не так давно говорила, что не обладает вокальными данными и поэтому не сможет попробовать себя в роли исполнительницы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты призвали Бузову прекратить вызывающе одеваться.