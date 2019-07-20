«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню

Сестра известной российской певицы Ольги Бузовой Анна решила себя попробовать в музыке. Вслед за знаменитой родственницей девушка начала карьеру певицы. На своей странице Instagram Анна Бузова рассказала, что уже записала свой первый трек.

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Начинающая певица призналась, что долго не решалась на такой шаг, поскольку сомневалась в своих талантах, однако, в конце концов, все-таки попробовала себя на новом поприще и отправилась в звукозаписывающую студию, откуда вела прямой репортаж в сторис в Instagram.

Instagram @annabuzova

Несмотря на то, что сестра ведущей не записывала свое исполнение на камеру и даже не представляла поклонникам текст своей песни, они довольно предвзято отнеслись к увлечению Анны и раскритиковали ее в комментариях. Некоторые даже вспомнили, что сестра Бузовой не так давно говорила, что не обладает вокальными данными и поэтому не сможет попробовать себя в роли исполнительницы.

«Петь? Сама в каждом сторис говорила, что нет голоса и слуха, и вдруг запела? Серьезно?»

«Проклятье семейства Бузовых. Аня, нет!»

«Уважаемая! А вам не стыдно за то, что вы решили петь, не имея голос?»

«Она реально собралась отомстить сестре по полной программе» , — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты призвали Бузову прекратить вызывающе одеваться.