«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню

, 13:02 Видео 175

Анна Бузова вслед за знаменитой родственницей начала строить карьеру певицы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова 517

Сестра известной российской певицы Ольги Бузовой Анна решила себя попробовать в музыке. Вслед за знаменитой родственницей девушка начала карьеру певицы. На своей странице Instagram Анна Бузова рассказала, что уже записала свой первый трек.

Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

Начинающая певица призналась, что долго не решалась на такой шаг, поскольку сомневалась в своих талантах, однако, в конце концов, все-таки попробовала себя на новом поприще и отправилась в звукозаписывающую студию, откуда вела прямой репортаж в сторис в Instagram.

Instagram @annabuzova

Несмотря на то, что сестра ведущей не записывала свое исполнение на камеру и даже не представляла поклонникам текст своей песни, они довольно предвзято отнеслись к увлечению Анны и раскритиковали ее в комментариях. Некоторые даже вспомнили, что сестра Бузовой не так давно говорила, что не обладает вокальными данными и поэтому не сможет попробовать себя в роли исполнительницы.

«Петь? Сама в каждом сторис говорила, что нет голоса и слуха, и вдруг запела? Серьезно?»

«Проклятье семейства Бузовых. Аня, нет!»

«Уважаемая! А вам не стыдно за то, что вы решили петь, не имея голос?»

«Она реально собралась отомстить сестре по полной программе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты призвали Бузову прекратить вызывающе одеваться. 

Тема:
Ольга Бузова 517
18 июл
Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться
17 июл
«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет
16 июл
Ольга Бузова не сдержала эмоций при виде гроба — фото
14 июл
«А замуж-то как хочется!»: Соцсети застыдили Бузову за непристойности
12 июл
«За что он так со мной?!» Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым — фото
11 июл
Десятки миллионов за рекламу: У кого из российских звезд самые большие гонорары
10 июл
«Пузова!» — фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову
9 июл
Фанаты перепутали Ольгу Бузову на новом фото с футболистом Дмитрием Тарасовым
6 июл
«Мы хотим любви!»: Бузова и Батрутдинов в «свадебных нарядах» озадачили фанатов — видео
4 июл
Ольге Бузовой объяснили, почему она нескоро выйдет замуж

Читайте также

+19° Днём +23°
Ночью +14°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

Последние новости

13:02
«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню
12:48
Видео: молодой американец экстренно посадил самолет на воду у городского пляжа
12:34
«Цирк государственного уровня»: министр жестко раскритиковал Зеленского за указ
12:20
«Очень хорошее состояние»: директор «Ленкома» о самочувствии Чуриковой
12:08
Какие профессии на рынке труда меньше всего востребованы
11:54
В Германии признали бессмысленными санкции США против РФ

Сейчас читают

Какие события в жизни могут повлиять на развитие онкологии — ученые
«Позор!»: Пользователи осудили Зеленского за грубость на встрече с Полтораком
Фото: Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги