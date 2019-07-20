Жена внука Пугачевой нашла оправдание мини-юбке в мусульманской стране

Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым отдыхают в Дубае. Модель разгуливает по пляжу в мини-юбке и публикует фото из путешествия в Instagram. Некоторых подписчиков возмутило, что невестка Орбакайте позволяет себе откровенные наряды в арабской стране.
22-летняя Алена Краснова оказалась в Дубае в первый раз.
«Я здесь впервые! Очень хочется изведать все достопримечательности и интересные местечки», — подписала модель снимок в мини-юбке.
Подписчики отметили, что наряд Красновой не приемлем для мусульманского государства.
«В Дубае в такой короткой юбке могут ходить только русские женщины!» — съязвил фолловер.
Алена Краснова не стала терпеть необоснованных обвинений и ответила хейтеру.
«На пляже при отеле нужно было надеть юбку в пол?!» — возмутилась жена внука Пугачевой.
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля
Других поклонников образ модели не смутил, и они поспешили одарить любимицу комплиментами.
«Ты красотка!»
«Восхитительная внешность»;
«Вы просто сногсшибательно красивы», — уверяют фанаты супругу Никиты Преснякова.
Алена Краснова вместе с мужем обожают путешествия заграницу. Вдвоем они провели новогодние каникулы на Бали, а весной побывали в Нью-Йорке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Краснова зажгла на загородной вечеринке.