Жена внука Пугачевой нашла оправдание мини-юбке в мусульманской стране

Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым отдыхают в Дубае. Модель разгуливает по пляжу в мини-юбке и публикует фото из путешествия в Instagram. Некоторых подписчиков возмутило, что невестка Орбакайте позволяет себе откровенные наряды в арабской стране.

22-летняя Алена Краснова оказалась в Дубае в первый раз.

«Я здесь впервые! Очень хочется изведать все достопримечательности и интересные местечки», — подписала модель снимок в мини-юбке.

Подписчики отметили, что наряд Красновой не приемлем для мусульманского государства.

«В Дубае в такой короткой юбке могут ходить только русские женщины!» — съязвил фолловер.

Instagram @alenaakrasnova