Жена внука Пугачевой нашла оправдание мини-юбке в мусульманской стране

, 14:10 Фото 280

Алена Краснова и сын Кристины Орбакайте отдыхают в Дубае.

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Фото, видео : Instagram @alenaakrasnova

Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым отдыхают в Дубае. Модель разгуливает по пляжу в мини-юбке и публикует фото из путешествия в Instagram. Некоторых подписчиков возмутило, что невестка Орбакайте позволяет себе откровенные наряды в арабской стране.

22-летняя Алена Краснова оказалась в Дубае в первый раз.

«Я здесь впервые! Очень хочется изведать все достопримечательности и интересные местечки», — подписала модель снимок в мини-юбке.

Подписчики отметили, что наряд Красновой не приемлем для мусульманского государства.

«В Дубае в такой короткой юбке могут ходить только русские женщины!» — съязвил фолловер.

Instagram @alenaakrasnova

Алена Краснова не стала терпеть необоснованных обвинений и ответила хейтеру.

«На пляже при отеле нужно было надеть юбку в пол?!» — возмутилась жена внука Пугачевой.

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Других поклонников образ модели не смутил, и они поспешили одарить любимицу комплиментами.

«Ты красотка!»

«Восхитительная внешность»;

«Вы просто сногсшибательно красивы», — уверяют фанаты супругу Никиты Преснякова.

Алена Краснова вместе с мужем обожают путешествия заграницу. Вдвоем они провели новогодние каникулы на Бали, а весной побывали в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Краснова зажгла на загородной вечеринке.

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