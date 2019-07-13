Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова — Алена Краснова разместила в сторис Instagram новые видео. Модель продемонстрировала подписчикам, как она отдыхает за городом вместе со своими близкими и супругом.

Друзья Алены Красновой на даче зажигают у бассейна, жарят шашлык, играют в настольный хоккей и хором скандируют хиты в караоке. Лучше всего компании удался трек зарубежной звезды Леди Гаги.

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28-летний музыкант и 22-летняя бывшая гимнастка поженилась в 2017 году, и с тех пор стараются проводить свободное время вместе. Однако пара не спешит заводить ребенка. Никита Пресняков довольно резко высказывается в ответ на слухи подписчиков о беременности супруги.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой в бикини показала видео с Никитой Пресняковым из бассейна.