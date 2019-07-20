Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Неделя с 22 по 28 июля характерна чрезмерным приливом энергии – как позитивной, так и негативной. Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет провести этот период без лишних конфликтов.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов на следующей неделе ожидает невероятное количество энергии. Это позволит вам реализовать все, что вы запланировали, и сделает ваши действия максимально точными и эффективными. Звезды рекомендуют уделять побольше внимания физической нагрузке – чтобы не образовывался переизбыток энергии.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на следующей неделе будет сложно сдерживать свое раздражение - оно может неожиданно вырваться наружу в самый неподходящий момент. Помните о том, что одна вспышка гнева может навсегда разрушить хорошие отношения с людьми. Заглядывайте после работы в тренажерный зал – спорт помогает в борьбе со стрессом.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя позитивная, энергичная, связана с быстротой мысли, умением доказать свою точку зрения и добиться желаемого. Используйте энергии недели, чтобы приблизиться к вашим целям за счет выступлений, дебатов, бесед и других обсуждений, где будет уместна ваша энергичная и напористая речь.

Рак — гороскоп на неделю

Раки на грядущей недели склонны к конфликтам и грусти. Звезды советуют не воспринимать близко к сердцу то, что говорят окружающие – никто не хотел вас обидеть. Сконцентрируйтесь на красоте окружающего мира и отвлекитесь от происходящего.

Лев — гороскоп на неделю

Искриться энергией будут и Львы. Представители знака в этот период настойчивы, увлечены своими идеями, верят в свой успех и в окружающих, широко мыслят и видят полную картину. Звезды обещают вам успех во всех начинаниях – постарайтесь сделать так, чтобы ваши идеи были максимально полезны для окружающих.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит в целом спокойная неделя. Ни сильно положительных, ни сильно отрицательных тенденций не ожидается. Можете отдохнуть и восстановиться, привести свои мысли и чувства в порядок, неспешно заниматься простыми, но полезными делами.

Весы — гороскоп на неделю

Весы будут одновременно энергичны и растеряны. Виной тому - перепады настроения, которые вызывают раздражение и беспокойство. Помогут вам спорт или другая энергичная деятельность, а также решительное начало новых проектов.

Скорпион — гороскоп на неделю

Непросто придется Скорпионам. Негатив, который вы копите в себе, начнет прорываться наружу – неделя чревата конфликтами с близкими. В большинстве случаев вы сможете подавить отрицательные эмоции, но на пользу вам это не пойдет. Напротив, только добавит внутреннего дискомфорта. Вернуть внутреннее равновесие вам помогут спорт или секс.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит очень позитивная неделя! Ваша обычная широта натуры и оптимизм многократно усиливаются, что позволяет вам достигать много, не теряя внутреннего равновесия и расположения окружающих. Максимально используйте энергии следующей недели, для того, чтобы достичь нужных вам результатов. У вас все получится!

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги могут испытывать небольшую раздражительность, нервозность и путаность мыслей. Но серьезных проблем это не обещает. В остальном, говорят звезды, неделя пройдет так, как вы запланировали.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на следующей неделе будут уверены в себе как никогда. Однако окружающие могут быть не согласны с вами и вашим мнением. Избегайте споров и лишних дискуссий – лучшей найдите компромисс, который просто не даст конфликту разгореться.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет продуктивна в сфере самоанализа. Представителям знака будет легко разобраться в своих желаниях и чувствах. Можно даже записать все свои переживания на бумаге – это поможет вам еще лучше понять себя.

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