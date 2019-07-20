Опубликовано видео операции по задержанию британского судна спецназом Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео спецоперации по задержанию в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena Impero.

На кадрах видно, что спецназ ВМС осуществил высадку с вертолета. После задержания судно и экипаж, состоящий из 23 человек, включая троих россиян, был отбуксирован в порт Бендер-Аббас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в Иране обнародовало имена россиян, находящихся на Stena Impero — электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко. Известно, что Зарецкий из Санкт-Петербурга.

На связь с экипажем выйти пока не удалось, так как в связи со следственными действиями они не выходят с корабля, а допуска к ним пока нет.