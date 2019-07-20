Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео

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После концерта в столице Киргизии певице подарили плетку.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 518

Подарок от зрителей Бишкека привел в недоумение Ольгу Бузову. На днях певица выступила с концертом в столице Киргизии и похвасталась перед своими подписчиками в Instagram дарами местных жителей.

Как пишет URA.RU, помимо расшитого национальным орнаментом киргизского чапана — наряда, который местные мужчины и женщины надевают поверх одежды, Бузова обзавелась камчей — киргизской кожаной плеткой, украшенной национальным узором.

«А это для чего?» — удивилась певица и попыталась выбить камчей пыль из стола в гостиничном номере.

Мужской голос за кадром посоветовал Ольге облачиться в «костюмчик» и управлять в таком виде сильным полом. Примерив ак-калпак и халат, Бузова, размахивая плеткой, принялась петь «Твои слова водица…» и хлестать все вокруг.

К слову, Ольге столило хотя бы открыть Google. Камча — древняя плеть, предназначенная для управления лошадью. Киргизы издревле считали, что она важна, как в повседевной жизни, так и в поединках — «Незаметна в руках, зато в бою незаменима». Камча являлась символом власти и передавалась по наследству от отца к сыну, а в качестве подарка она символизировала всегла только благие пожелания.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра Ольги Бузовой Анна тоже решила стать певицей.

Тема:
Ольга Бузова 518
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