Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Насладитесь моментом, Рыбы. Осознайте, что пустота открывает вам. В этом и заключается ваша трансформация. Водолеи, продолжайте развивать свою сущность. Позвольте вашему высшему Я напомнить вам об истинной причине, почему вы пришли в земное царство. Мудрый совет дня для Львов: ваша ценность не измеряется вашей производительностью. Найдите время для отдыха. Тогда вы не только сможете пополнить запасы сил, но также вам удастся направить спящий поток творчества в нужное русло.



Овен — гороскоп на сегодня, 21 июля

Мы здесь не для того, чтобы вести войны, Овны. Мы здесь для того, чтобы распространять любовь, сострадание и единство. Проанализируйте «поле», на котором вы работаете, и найдите слова, которые вы могли бы использовать в качестве оружия. У вас есть шанс сделать шаг назад, независимо от того, как развивается ситуация. Сделайте глубокий вдох и отсчитайте назад от 10. Это лучший способ сохранить людей в вашей команде независимо от результата.

Космический совет: найдите силы обуздать свой гнев, медитируйте.

Телец — гороскоп на сегодня, 21 июля

Один великий индийский мудрец говорил: «Молчание и есть абсолютная молитва. Ваше внутреннее Я без слов знает все, что вы хотите сказать. Ваше подсознание знает наперед все, что вы хотите сказать. Поэтому слова бессмысленны». Тельцы, сегодня вам предстоит отпустить идею «правильного» и «неправильного». Позвольте себе быть спонтанными и поддайтесь течению. Тогда вы сможете увидеть, что из себя представляет божественный замысел.

Космический совет: прислушайтесь к шепоту сердца.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 21 июля

Близнецы, сегодня звезды дают вам совет, который позволит вам пополнить список высокоэффективных людей. Не работай до изнеможения. Стремитесь к устойчивому образу жизни, который дает вам время, чтобы восстановить силы, зарядиться энергией и быть эффективным в долгосрочной перспективе. Переведите свой телефон в режим полета, Близнецы. Сегодняшний день требует от вас большей степени приверженности вашим личным целям. Налейте себе чашку ромашкового чая и запаситесь фруктами.

Космический совет: посвятите день себе и займитесь уходом за телом и душой.

Рак — гороскоп на сегодня, 21 июля

Восхитительный воскресный ритуал, который вам необходимо выполнить, Раки! Напишите список дел на листе бумаги, намажьте его эфирным маслом на ваш вкус и подожгите. А после подумайте, что действительно хотите делать сегодня: лежать на диване и заказать на дом еду? Ну так сделайте это! Если вы поставите отдых и восстановление сил в приоритет, то сможете не только вернуться на нормальный умственный, эмоциональный и физический уровень, но и сможете превратиться в наиболее продуктивную версию себя, когда вернетесь к своей работе.

Космический совет: максимально отдохните, насколько это возможно.

Лев — гороскоп на сегодня, 21 июля

Мудрый совет дня для Львов: ваша ценность не измеряется вашей производительностью. Найдите время для отдыха. Тогда вы не только сможете пополнить запасы сил, но также вам удастся направить спящий поток творчества в нужное русло. Пусть идеи и решения, которые вы ищете, внезапно появятся у вашей двери.

Космический совет: найдите баланс между работой и отдыхом.

Дева — гороскоп на сегодня, 21 июля

Отличный план на воскресенье для Дев. Проведите день в спортивных штанах, с большой чашкой какао, вашей любимой книгой и в компании вашего любимого домашнего питомца. Смените свой романтический настрой на что-то в сфере самопомощи или развития собственной духовности. Звезды говорят, что сейчас вам нужно что-то, что поможет вам избежать вашей трехмерной реальности.

Космический совет: посвятите день релаксации.

Весы — гороскоп на сегодня, 21 июля

Весы, не позволяйте никому заставлять вас чувствовать себя меньше, чем богиня, которой вы являетесь. Что от вас требует эта фаза вашей жизни: большей степени любви к себе. Это поможет вам распрощаться с людьми и обстоятельствами, которые мешают вам прочувствовать ваше высшее Я. Вселенная напоминает вам: будьте самими собой и если вы сияете, то вам не нужно пытаться делать ваш блеск менее ярким.

Космический совет: раскройтесь и будьте собой.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 21 июля

Иногда вам нужно просто лежать и избегать разговоров абсолютно со всеми. Отключите все ваши телефоны, гаджеты и устройства, связывающие вас с внешним миром. Практикуйте молчание, Скорпионы. Найдите время для того, чтобы погрузиться внутрь себя и проанализировать происходящее с вами. Звезды говорят, что чем тише мы становимся, тем больше мы способны услышать.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 21 июля

Если бы вы знали, что ваши мысли способны реализоваться в вашей материальной реальности, вы бы стали более ответственными со своими намерениями? Стрельцы, осторожно используйте свои сверхъестественные силы. Сегодня ваши способности ясновидения выходят на первый. Чем больше тишины и покоя смогут войти в вашу повседневную реальность, тем больше вы сможете задействовать своих экстрасенсорных способностей.

Космический совет: не расплескайте чашу изобилия, дарованную Вселенной.

Козерог — гороскоп на сегодня, 21 июля

Не поддавайтесь мелкой политике, Козероги. Вы больше и лучше этого. Хороший способ справиться с ситуацией — это постоять за то, чего вы хотите, но не реагировать слишком остро и не принимать происходящее слишком близко к сердцу. Доброта и сострадание будут иметь большое значение, помогая вам создавать такие связи, которые поспособствуют вашему росту. Космический совет: поднимитесь над ситуацией. Вы больше и лучше этого.

Водолей — гороскоп на сегодня, 21 июля

Что, если весь мир является просто отражением нас? Ваш опыт общения с другими людьми показывает, что доброта и сострадание — это ваша самая сердцевина. Водолеи, продолжайте развивать свою сущность. Позвольте вашему высшему Я напомнить вам об истинной причине, почему вы пришли в земное царство. Некоторым из Водолеев сегодня стоит поговорить о сокровенном с кем-то близким из окружения.

Космический совет: вспомните, ради чего вы живете.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 21 июля

Все создано в парах. Таков закон двойственности, Рыбы. Помните, что солнце и луна являются божественными аналогами, и что свет прогоняет тьму. Но это не значит, что тьма не имеет своей собственной красоты. Насладитесь моментом, Рыбы, и осознайте, что пустота открывает вам. В этом и заключается ваша трансформация.

Космический совет: примите тьму, как свет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 22 по 28 июля.