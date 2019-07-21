Глава Сахалина уволил зампреда правительства за драку в кафе

Глава Сахалина Валерий Лимаренко приянял решение уволить с поста заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного после сообщений о потасовке в кафе Южно-Сахалинска.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — говорится в опубликованном на сайте врио губернатора документе.

На кадрах опубликованных в сети видно, как человек похожий на Подберезного бросается с кулаками на своих оппонентов. Очевидцы сообщают, что драку спровоцировал сам чиновник. Официального заявления или комментариев от него не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о потасовке больщиков «Спартака» и ОМОНа в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» после матча в субботу, 20 июля.