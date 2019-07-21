МЧС Белоруссии не смогло пройти мимо Instagram Леди Гаги

Флешмоб россиян под фото в Instagram Леди Гаги продолжается уже около недели. Изначально от «звезды-разлучницы» требовали вернуть Брэдли Купера его экс-подруге — Ирине Шейк. Сейчас пользователи делятся друг с другом планами на день и рецептами блюд. Последний снимок американской певицы собрал почти 900 тысяч комментариев, большинство из которых от русских. Выходцы из СССР решили поддержать бывших соотечественников в столь важном деле.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии тоже заинтересовалось популярным флешмобом и подошло оригинально к возможность заявить о себе на международном пространстве.
«Не так важно, кто от кого ушел! Главное — не курите в постели!» — посоветовало ведомство американской звезде.
Помимо Белоруссии, в комментариях Леди Гаги поспешили отметиться и другие страны СНГ.
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«Всем добрый день. Казахстан тоже тут!»
«Молодцы русские. Побили рекорд азербайджанцев в комментариях Леди Гаги. Мы набирали 500 тысяч»;
«Есть кто из Ташкента? У меня что-то с ишаком не то, второй день не ест, не могу съездить на базар за продуктами. Посоветуйте что делать?» — пишут в «чате» фолловеры.
Комик Денис Косяков искренне удивился тому, как граждане бывшего СССР могут действовать сообща.
«Не оппозиция, а брошенная женщина — вот что может сплотить народ», — подметил юморист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские знаменитости решили поучаствовать во флешмобе на странице Леди Гаги.