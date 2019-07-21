МЧС Белоруссии не смогло пройти мимо Instagram Леди Гаги

Флешмоб россиян под фото в Instagram Леди Гаги продолжается уже около недели. Изначально от «звезды-разлучницы» требовали вернуть Брэдли Купера его экс-подруге — Ирине Шейк. Сейчас пользователи делятся друг с другом планами на день и рецептами блюд. Последний снимок американской певицы собрал почти 900 тысяч комментариев, большинство из которых от русских. Выходцы из СССР решили поддержать бывших соотечественников в столь важном деле.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии тоже заинтересовалось популярным флешмобом и подошло оригинально к возможность заявить о себе на международном пространстве.

«Не так важно, кто от кого ушел! Главное — не курите в постели!» — посоветовало ведомство американской звезде.

Instagram @ladygaga