Симоньян вслед за россиянами предложила Леди Гаге крутой рецепт шашлыка

Россияне устроили настоящий митинг в Instagram певицы Леди Гаги после появления слухов о том, что она якобы увела актера Брэдли Купера у соотечественницы Ирины Шейк. Пользователи из России оставили тысячи сообщений на странице западной звезды. К импровизированному флешмобу присоединилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

« Просьба всем сотрудникам вернуться из Instagram на свои рабочие места », — потребовала Симоньян под одним из снимков Леди Гаги. Об этом сообщает RT.

Спустя некоторое время главред осознала провальность идеи вернуть людей к работе и решила просто поделиться кулинарным рецептом. Правда, не понятно с кем конкретно: Леди Гагой, ее фанатами или россиянами, атаковавшими комментарии зарубежной певицы.

« Пыталась вернуть своих на рабочие места — ничего не вышло. Так что ловите рецепт шашлыка» , — написала Маргарита Симоньян.

Журналистка не первая российская знаменитость, которая решила поучаствовать во флешмобе на странице Леди Гаги. Например, с комментарием выступил отечественный юморист Михаил Галустян.

« Это все из-за Иррришки, ррребята! Любовь творит чудеса. Клянусь рррукой! » — заявил он, пародируя культового персонажа сериала — Бородача.

«Меня разносит!» Анита Цой переживает из-за стремительного набора веса

Комик Денис Косяков искренне удивился тому, как граждане России могут действовать сообща.

«Да тут возмущенных людей больше, чем на митинге! Не оппозиция, а брошенная женщина — вот что может сплотить русский народ» , — подметил Косяков.

Продюсер Гарик Мартиросян вообще попросил своего друга — Харламова — перезвонить ему. Так, как будто комментарии под фото Леди Гаги — это личные сообщения приятеля. Сам Гарик Харламов опубликовал целых два забавных ролика, высмеивающих расставание звездной пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники недовольны расставанием Ирины Шейк и Брэдли Купера.