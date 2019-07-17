Симоньян вслед за россиянами предложила Леди Гаге крутой рецепт шашлыка

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Главный редактор RT присоединилась к флешмобу в комментариях Instagram американской певицы.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

Россияне устроили настоящий митинг в Instagram певицы Леди Гаги после появления слухов о том, что она якобы увела актера Брэдли Купера у соотечественницы Ирины Шейк. Пользователи из России оставили тысячи сообщений на странице западной звезды. К импровизированному флешмобу присоединилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Просьба всем сотрудникам вернуться из Instagram на свои рабочие места», — потребовала Симоньян под одним из снимков Леди Гаги. Об этом сообщает RT.

Спустя некоторое время главред осознала провальность идеи вернуть людей к работе и решила просто поделиться кулинарным рецептом. Правда, не понятно с кем конкретно: Леди Гагой, ее фанатами или россиянами, атаковавшими комментарии зарубежной певицы.

«Пыталась вернуть своих на рабочие места — ничего не вышло. Так что ловите рецепт шашлыка», — написала Маргарита Симоньян.

Журналистка не первая российская знаменитость, которая решила поучаствовать во флешмобе на странице Леди Гаги. Например, с комментарием выступил отечественный юморист Михаил Галустян.

«Это все из-за Иррришки, ррребята! Любовь творит чудеса. Клянусь рррукой!» — заявил он, пародируя культового персонажа сериала — Бородача.

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Комик Денис Косяков искренне удивился тому, как граждане России могут действовать сообща.

«Да тут возмущенных людей больше, чем на митинге! Не оппозиция, а брошенная женщина — вот что может сплотить русский народ», — подметил Косяков.

Продюсер Гарик Мартиросян вообще попросил своего друга — Харламова — перезвонить ему. Так, как будто комментарии под фото Леди Гаги — это личные сообщения приятеля. Сам Гарик Харламов опубликовал целых два забавных ролика, высмеивающих расставание звездной пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники недовольны расставанием Ирины Шейк и Брэдли Купера.

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