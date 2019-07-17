Симоньян вслед за россиянами предложила Леди Гаге крутой рецепт шашлыка

Россияне устроили настоящий митинг в Instagram певицы Леди Гаги после появления слухов о том, что она якобы увела актера Брэдли Купера у соотечественницы Ирины Шейк. Пользователи из России оставили тысячи сообщений на странице западной звезды. К импровизированному флешмобу присоединилась и главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Спустя некоторое время главред осознала провальность идеи вернуть людей к работе и решила просто поделиться кулинарным рецептом. Правда, не понятно с кем конкретно: Леди Гагой, ее фанатами или россиянами, атаковавшими комментарии зарубежной певицы.
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Журналистка не первая российская знаменитость, которая решила поучаствовать во флешмобе на странице Леди Гаги. Например, с комментарием выступил отечественный юморист Михаил Галустян.
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Комик Денис Косяков искренне удивился тому, как граждане России могут действовать сообща.
Продюсер Гарик Мартиросян вообще попросил своего друга — Харламова — перезвонить ему. Так, как будто комментарии под фото Леди Гаги — это личные сообщения приятеля. Сам Гарик Харламов опубликовал целых два забавных ролика, высмеивающих расставание звездной пары.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники недовольны расставанием Ирины Шейк и Брэдли Купера.