Жители одного из домов Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике рассказали о последствиях артобстрела украинских силовиков, который произошел вечером в субботу, 20 июля.

По словам одного из очевидцев, когда ВСУ открыли огонь, он вместе с родственниками и знакомыми отмечал день рожденья своей крестницы за домом на улице. Как только собравшиеся услышали звук летящих снарядов, они ушли на другую сторону, к подъезду.

«Только сели компанией — сразу лязг! Тетя Лена с четвертого этажа… Уже ее нету! Все, кто со мной были сильно раненые», — рассказал Дмитрий.

Мужчина отмечает, сам он меньше всех пострадал, а его крестнице осколком едва не выбило глаз.

Другой житель Первомайска Василий Петрович рассказал, что фрагменты снарядов, пробив стекло на кухне в его квартире, нанесли ранения его дочери и внучке, а также смертельную травму получил кот.

«Кота убило, дочку ранило в руку, а малую — я не знаю. Они сейчас в Стахановской больнице», — сказал Василий Петрович.

Всех пострадавших госпитализировали в Стахановскую многопрофильную больницу. У всех осколочные ранения верхних и нижних конечностей, а также грудной клетки. Раненого ребенка позднее перевели в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР.