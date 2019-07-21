Максим Галкин с голым торсом нашел сокровища на пляже Юрмалы

, 17:17 Фото 1 229

Фотографией артист поделился в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Российский артист Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гариком и Лизой отдыхают сейчас в Юрмале.

Шоумен поделился 20 июля в Instagram фотографией, где он с кудрявой шевелюрой позирует на пляже с голым торсом.

«Нашел сокровище в песке», — коротко подписал снимок юморист, однако не уточнил, что за клад он обнаружил.

Поклонники отметили, что Максим на фото выглядит очень свежо:

«Максим, вы с каждым годом все молодеете и молодеете. Расскажите, в чем секрет вашей молодости?»

«Макс, очень классно выглядишь, бардак на голове прям супер!» — написали поклонники.

Instagram @maxgalkinru

На следующий день шоумен выложил коллаж фотографий с Гариком на фоне моря с 2017-го по 2019-й годы. Папа гордо держит сына над головой.

Instagram @maxgalkinru

Фанаты и тут заметили, что с годами Галкин только молодеет:

«Максим, у вас по фото возраст в обратном направлении идет, все моложе и моложе»;

«Меняются только плавки», — отметили фолловеры.

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