Максим Галкин с голым торсом нашел сокровища на пляже Юрмалы

Российский артист Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гариком и Лизой отдыхают сейчас в Юрмале.
Шоумен поделился 20 июля в Instagram фотографией, где он с кудрявой шевелюрой позирует на пляже с голым торсом.
«Нашел сокровище в песке», — коротко подписал снимок юморист, однако не уточнил, что за клад он обнаружил.
Поклонники отметили, что Максим на фото выглядит очень свежо:
«Максим, вы с каждым годом все молодеете и молодеете. Расскажите, в чем секрет вашей молодости?»
«Макс, очень классно выглядишь, бардак на голове прям супер!» — написали поклонники.
На следующий день шоумен выложил коллаж фотографий с Гариком на фоне моря с 2017-го по 2019-й годы. Папа гордо держит сына над головой.
Фанаты и тут заметили, что с годами Галкин только молодеет:
«Максим, у вас по фото возраст в обратном направлении идет, все моложе и моложе»;
«Меняются только плавки», — отметили фолловеры.
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