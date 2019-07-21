Супруга Константина Хабенского поделилась трогательным семейным кадром. Милое фото актера с крошечной дочкой Ольга Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке младшая дочь звезды, родившаяся в начале 2019 года, лежит на коленях у отца. До этого звездная чета скрывала наследницу от камер.

Константин Хабенский пытается не распространяться о своей личной жизни. Такая позиция во многом вызвана нездоровым вниманием журналистов к семье актера после смерти его первой жены Анастасии от рака. От этого брака у Хабенского остался сын Иван.

В 2013 году артист женился во второй раз на коллеге по цеху — актрисе Ольге Литвиновой. Вскоре после свадьбы у пары родилась девочка Саша. В феврале этого года у супругов появилась еще одна дочка. Однако все это время семейство тщательно скрывало малышку от камер.

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Ольга Литвинова не выдержала первая и опубликовала в сторис Instagram снимок, на котором пухлый белокурый младенец лежит на коленях у папы, а сзади его обнимает старшая сестренка. Константин Хабенский строит младшей дочке смешные рожицы и крепко поддерживает, чтобы та не упала.

Фотографии Константина Хабенского всегда вызывают умиление у подписчиков его супруги. Последний трогательный снимок Литвинова разместила на отдыхе в Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Константина Хабенского с подросшей дочкой умилило фанатов.