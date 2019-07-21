Зрители жестко раскритиковали первый трейлер мюзикла «Кошки»

Поклонники легендарного мюзикла «Кошки» шокированы опубликованным в сети трейлером экранизации бродвейского шедевра. Зрителей поразила ужасная «средневековая» графика фильма.
За три дня ролик собрал больше семи миллионов просмотров. При этом количество дизлайков зашкаливает и почти в три раза превышает число отметок «мне нравится» — 184 тысячи против 77 тысяч. Под видео оставлено более 60 тысяч комментариев, большинство из которых негативные.
Разгневанные пользователи упражняются в злословии в Twitter. Поклонники бродвейского мюзикла не стесняются в высказываниях, комментируя «шедевр».
Некоторым трейлер напомнил средневековье, которая исполнена в графике CGI (трехмерная графика неподвижных и движущихся изображений, используемой в ИЗО, печати и кинематографических спецэффектах).
«Что это за CGI в „Кошках“, сделанное средневековыми монахами? Та же энергия», — вопрошает одна из пользовательниц.
Другие сравнили персонажей со своим котом.
«У меня живет реальный кот для трейлера «Кошек», — шутит другой.
Некоторые пользователи показали трейлер «Кошек» своим питомцам, и те в ужасе прятались по ящикам.
Даже российские зрители, не избалованные реалистичной графикой в отечественных фильмах, не смогли сдержать колких комментариев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вышел первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки».