Зрители жестко раскритиковали первый трейлер мюзикла «Кошки»

, 18:05 Видео 68

Экранизация легендарного мюзикла вызвала в сети лишь насмешки.

Фото, видео : YouTube / Universal Pictures

Поклонники легендарного мюзикла «Кошки» шокированы опубликованным в сети трейлером экранизации бродвейского шедевра. Зрителей поразила ужасная «средневековая» графика фильма.

За три дня ролик собрал больше семи миллионов просмотров. При этом количество дизлайков зашкаливает и почти в три раза превышает число отметок «мне нравится» — 184 тысячи против 77 тысяч. Под видео оставлено более 60 тысяч комментариев, большинство из которых негативные.

Разгневанные пользователи упражняются в злословии в Twitter. Поклонники бродвейского мюзикла не стесняются в высказываниях, комментируя «шедевр».

Некоторым трейлер напомнил средневековье, которая исполнена в графике CGI (трехмерная графика неподвижных и движущихся изображений, используемой в ИЗО, печати и кинематографических спецэффектах).

«Что это за CGI в „Кошках“, сделанное средневековыми монахами? Та же энергия», — вопрошает одна из пользовательниц.

Twitter @MeganRosenfeld

Другие сравнили персонажей со своим котом.

«У меня живет реальный кот для трейлера «Кошек», — шутит другой.

Twitter @cspotweet
 
Кому-то герои экранизации напомнили страшного чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Якобы животное выглядело настолько пугающе, что травмировало психику 10-летнего мальчика.
 
Twitter @ThisMortalBody
 
Зрители, возмущенные дешевой графикой, сделали юмористические коллажи.
Twitter @tylergilfoster
Twitter @trey_northcutt

Некоторые пользователи показали трейлер «Кошек» своим питомцам, и те в ужасе прятались по ящикам.

Twitter @Cinesnark

Даже российские зрители, не избалованные реалистичной графикой в отечественных фильмах, не смогли сдержать колких комментариев.

Twitter @Timofey_Lapshin
 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вышел первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки».

 

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